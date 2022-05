Giorgia Palmas, dopo il matrimonio con Filippo Magnini, torna sui social e compie un gesto inaspettato: le parole che spiazzano tutti.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, sabato 14 maggio, un anno dopo il rito civile, si sono sposati in chiesa davanti a parenti e amici che hanno festeggiato con loro il grande giorno. E’ stato un coronamento del grande amore che c’è tra Magnini e la Palmas che, insieme, hanno allargato la famiglia con la nascita della piccola Mia. Quello che si è svolto sabato scorso sul Lago di Como è stato un matrimonio da favola.

Entrambi bellissimi, raggianti e felici, dopo aver pronunciato il fatidico sì in chiesa, hanno festeggiato con un ricevimento in cui tutto è stato reso più bello da un’atmosfera romantica in cui non sono mancati i fiori viola e i fuochi d’artificio. Una vera e propria festa dell’amore quella che gli sposi hanno regalato agli invitati tra i quali c’era tanti volti noti come Elena Barolo che ha fatto la velina con la Palmas, Melissa Satta, Juliana Moreira con il marito Edoardo Stoppa e tanti altri.

Giorgia Palmas pubblica tutto dopo il matrimonio con Filippo Magnini

Secondo quanto scritto tra le storie di Instagram, sabato 14 maggio, da Amedeo Venza, il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnino sarebbe stato coperto da un’esclusiva di Chi. Venza, infatti, aveva parlato di esclusiva dopo la pubblicazione di alcune storie da parte di Manuel Bortuzzo e del padre Franco come potete vedere qui in basso.

Oggi, però, a pubblicare foto e video del matrimonio sono stati gli stessi sposi. Giorgia, al settimo cielo, oltre a pubblicare alcune foto del suo giorno più bello, ha scritto anche un tenero messaggio.

“Credo di poter davvero dire di aver vissuto un sogno, in cui tutto era perfetto e ha superato di gran lunga i sogni e le speranze. È stata un’emozione unica, un viaggio indimenticabile, dalla preparazione all’attesa, al vivere poi davvero quel giorno pervasi dallo stupore e dall’affetto che ci ha circondato. Eh si, perché tutte le persone che hanno partecipato erano lì davvero col cuore e mi sento di dire che anche tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo sogno ci hanno messo l’anima. Grazie di cuore a tutti e grazie alla Vita che mi ha regalato l’uomo con cui voglio invecchiare mano nella mano”, ha scritto la sposa.

Poi un messaggio per il marito: “Filippo, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”.