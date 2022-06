Dopo il divorzio da Melissa Satta, Boateng convola a nozze proprio con lei!

Una storia che ha fatto sognare i fan per dieci anni quella tra Melissa Satta e Boateng, ora lui si è appena sposato proprio con lei: ecco chi è.

La storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng ha tenuto banco nelle cronache rosa per anni ed anni, facendo letteralmente sognare i fan. Un fidanzamento che ha avuto il suo inizio nel lontano 2011 fino poi alla gioia più grande: la nascita del piccolo Maddox nel 2014. Tutto sembrava far pensare ad una love story praticamente eterna, perché i due hanno vissuto legando i loro nomi alla perfezione, tra professione e vita privata.

Nel 2016 l’ex velina di Striscia la Notizia convolò a nozze col calciatore nella meravigliosa location di Porto Cervo. Basta scorrere la sua pagina Instagram per trovare ancora tutte le tracce di una relazione sicuramente importantissima, tappezzata di momenti familiari perfetti e tantissima gioia. Poi però arriva la crisi, che li porta ad allontanarsi per un periodo nel 2019.

Non è servito a nulla il riavvicinamento successivo tentato dalla nota coppia vip, perché la seconda separazione è stata quella definitiva. I due hanno proseguito per la loro strada intraprendendo nuove relazioni, ma la Satta in un’intervista a Verissimo ha poi rivelato che la scelta è stata da lei subita. Boateng, dalla sua parte, ha invece sempre sostenuto di non aver tradito l’ex moglie, bensì di aver iniziato la sua relazione successiva dopo la chiusura. Ed ora per il calciatore è arrivato il momento dei fiori d’arancio. Ma chi è la nuova moglie dell’ex di Melissa? Scopriamolo insieme.

Valentina Fradegrada, ecco chi è la nuova moglie di Boateng e il matrimonio da “Metaverso”

In queste ultime ore si è concluso definitivamente, con dispiacere dei fan della coppia, il capitolo tra Kevin-Prince Boateng e Melissa Satta. Il calciatore ha infatti detto “Sì” alla sua nuova sposa, con un matrimonio nel “Metaverso”. Vi state chiedendo cosa significa? Naturalmente c’è stato un matrimonio da favola a tutti gli effetti, che si è svolto nel Borgo di Radicondoli in Toscana.

Ma non è finita qui, perché grazie al supporto del noto volto tv e wedding planner dei vip Enzo Miccio, la coppia ha potuto realizzare il primo matrimonio nella realtà virtuale. I due, al contrario di questi noti vip che hanno preferito un matrimonio tradizionale, sognavano di sposarsi sulla Luna, in un posto dove nessuno si fosse sposato prima insomma. Questo è stato possibile grazie ad una tecnologia speciale che li ha trasformati in personaggi in 3D.

Ma chi è dunque la nuova moglie di Boateng? Lei è Valentina Fradegrada, 30enne originaria di Bergamo e cinque volte campionessa italiana di arti marziali. Ma non è tutto, perché da sempre appassionata di moda e lifestyle, la novella sposa è anche la fondatrice di un brand di beachwear, dal nome UpsideDown Bikini, di una fondazione benefica dal nome VF Foundation e di un marchio di vini insieme al marito chiamato Fradegrada Wine. Senza dimenticare di dire che è di una bellezza esplosiva e la sua pagina Instagram conta già la bellezza di 3.3 milioni di follower.