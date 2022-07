Rughe o linee sottili? Previeni entrambe imparando a distinguerle!

Chi di noi non vuole prevenire le rughe o le linee sottili? Ma per ottenere risultati ottimali, scopriamo la differenza tra le due.

Le rughe e le linee sottili sono due segni comuni dell’invecchiamento della pelle, che probabilmente un giorno appariranno sul tuo viso.

La pelle perde naturalmente idratazione ed elasticità con l’avanzare dell’età e, quando il grasso negli strati più profondi della pelle si rompe, le rughe diventano più pronunciate. È assolutamente possibile accettare l’invecchiamento della pelle e allo stesso tempo prendersi cura delle linee sottili e delle rughe. Scopriamo insieme come.

Cosa sono le linee sottili e le rughe?

È probabile che sai già cosa sono le rughe, ma magari le hai sempre accomunate alle linee sottili. In realtà non è proprio così. Infatti, le rughe sottili non sarebbero altro che delle rughe al primo stadio: non sono ancora rughe, ma ne creano la base.

Queste si formano quando si continuano a fare le stesse espressioni facciali, con conseguente contrazione ripetuta dei muscoli. Con la continua contrazione di quegli stessi muscoli, le rughe sottili maturano e si trasformano in rughe profonde che diventano permanenti. Le rughe sono linee più profonde ed evidenti e sono molto più difficili da ridurre. In breve, le rughe sottili sono il precursore delle rughe.

La buona notizia è che esistono maggiori possibilità di invertire le linee sottili rispetto alle rughe ed è più favorevole cercare di ridurre la comparsa di linee sottili e rughe piuttosto che invertirle. Essere proattivi con le proprie scelte di vita e la cura della pelle è ottimale per prevenire le linee sottili e le rughe. L’uso di una crema solare e di prodotti idratanti per la pelle e di un trucco che non si deposita nelle linee sottili può contribuire a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe.

Ora ti chiederai, ma come fare per gestirle? Come abbiamo detto, è normale e naturale che la pelle, con l’avanzare dell’età, perda pienezza e diventi più sottile e secca. Sebbene non sia possibile controllare il naturale processo di invecchiamento è possibile gestire altri fattori ambientali che contribuiscono all’invecchiamento della pelle. Per esempio, l’esposizione al sole, il fumo e l’inquinamento atmosferico possono invecchiare la pelle più rapidamente di quanto farebbe naturalmente. Anche la tua routine di cura della pelle svolge un ruolo importante nel tenere a bada linee sottili e rughe. Noi vogliamo aiutarti regalandoti alcuni preziosi consigli che riusciranno a gestire la loro comparsa e persino per aiutare a prevenirne la formazione.

Massimizzare l’idratazione per prevenire le rughe e le linee sottili

La pelle perde naturalmente idratazione con l’avanzare dell’età, quindi la chiave di ogni buona routine anti-invecchiamento è quella di ripristinare l’idratazione perduta. Per massimizzare i livelli di idratazione della pelle, applica i sieri sotto la crema idratante. Infatti, la crema idratante trattiene l’idratazione sulla pelle, contribuendo a minimizzare la comparsa di linee sottili e rughe sul viso nel corso del tempo.

Il collo e il petto, quindi il décolleté

Spesso dedichiamo così tanto tempo ed energia alla cura del nostro incarnato che ci dimentichiamo di altre zone che mostrano rapidamente i segni dell’invecchiamento cutaneo, come il décolleté. Se non sai da dove cominciare, estendi la routine di cura della pelle che applichi al viso anche al collo e alla parte superiore del petto. Ciò significa applicare quotidianamente una crema idratante e una SPF sul décolleté.

Usare prodotti autoabbronzanti anziché abbronzarsi al sole

L’abbronzatura e i lettini abbronzanti accelerano i segni dell’invecchiamento perché i raggi UV danneggiano prematuramente la pelle. Tutti desiderano un viso luminoso, soprattutto durante l’estate, ma è possibile proteggere davvero la pelle scegliendo un prodotto autoabbronzante.

Non trascurare la zona sotto gli occhi

La pelle del contorno occhi, come puoi immaginare, è la più sottile di tutto il viso e quindi ha bisogno di una maggiore idratazione. Qualunque sia la tua età o il tuo tipo di pelle, ti suggeriamo di investire in una crema per il contorno occhi di qualità che mantenga idratata la zona interessata.