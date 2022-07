Bracioline di carne in umido, un secondo da favola che ti farà gioire le papille gustative

Fettine sottili di vitello ripiene accompagnate da salsa di pomodoro e patate: un piatto facilissimo da preparare, ottimo da mangiare

Bracioline di carne in umido, con un golosissimo ripieno fatto di mollica, formaggio filante, parmigiano, pecorino, aglio e prezzemolo.

Poi tutto in tegame con le patate e il concentrato di pomodoro, per un secondo piatto (e contorno) da preparare anche nei giorni di festa.

Ingredienti:

700 g di carne di vitello a fettine sottilissime

150 g di provola

300 g di mollica

50 g di parmigiano

40 g di pecorino

1 spicchio d’aglio

1 ciuffetto di prezzemolo

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

Per il condimento:

1cucchiaio di concentrato di pomodoro

500 g di patate

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

1 cucchiaino di peperoncino

Cosa fare se avanza un po’ di ripieno? Semplice, coprirlo con della pellicola da cucina e metterlo in frigorifero: potrà tornare utile per preparare della verdura ripiena.

Preparazione: Bracioline di carne

La prima operazione da fare è preparare il ripieno delle bracioline in umido. In una ciotola spezzettiamo la mollica di pane fresco insieme al parmigiano, al pecorino e al prezzemolo tritato insieme all’aglio. Irroriamo con l’olio extravergine, in modo da ammorbidire il composto prima di riempire la carne.

Stendiamo le fettine di carne su un tagliere e piazziamo al centro di ognuna un paio di cucchiaini di mollica condita insieme ad un paio di cubetti di formaggio. Poi arrotoliamo ogni braciolina girando i due lati verso l’interno. Poi chiudiamo dal basso verso l’alto per formare un involtino cilindrico e andiamo avanti così fino a quando abbiamo esaurito le fettine. Fermiamole con uno o due stecchini di legno per non far uscire il ripieno e teniamo da parte.

Oria passiamo al condimento Laviamo e sbucciamo le patate, poi tagliamole a cubotti della grandezza che più ci piace. Versiamo in un tegame ampio i cucchiai di olio calcolati per il condimento e accendiamo a fiamma media.

Lasciamo scaldare leggermente le bracioline di vitello girandole con una pinza da cucina con

delicatezza per non rovinarle. Dopo 5 minuti aggiungiamo il concentrato di pomodoro allungato in una tazzina di acqua, e i cubotti di patate lasciando insaporire per alcuni minuti.

Regoliamo di sale, insaporiamo con il cucchiaino di peperoncino e copriamo con un paio di mestoli di acqua calda. Mettiamo un coperchio e portiamo a cottura, a fiamma medio-bassa. Quindi servirà almeno mezz’ora perché le patate diventino morbide. Poco prima di spegnere togliamo il coperchio e lasciamo restringere il condimento, poi con i rebbi della forchetta tocchiamo le patate: se entrano senza problemi fino al centro possiamo spegnere e portare in tavola.