Chiara Ferragni e Giorgia Soleri, un dettaglio le unisce: il web si divide

Nelle ultime settimane un dettaglio molto particolare ha unito Chiara Ferragni e Giorgia Soleri, le influencer hanno diviso il web con la loro scelta.

Quando si parla di lei, si sa, c’è poco da criticare. Chiara Ferragni è diventata uno dei personaggi più influenti degli ultimi tempi, continuando a collezionare successi e numeri da record in tutte le parti del mondo. Difficile definirla ancora soltanto “influencer”, perché lei in questi anni è diventata molto di più.

La moglie di Fedez è riuscita a fare di sé stessa un marchio, fondando il brand amatissimo che porta il suo nome e che lancia sul mercato collezioni di moda, gioielli e beauty. Si può dire che tutto ciò che tocca diventa oro ed è anche per questo che sempre più maison la scelgono come testimonial, facendole indossare i loro capi di punta. Alla Ferragni piace stupire ed è capace di indossare con facilità qualunque genere di abbigliamento, senza mai sfociare nella volgarità. Negli ultimi tempi, un particolare dettaglio di look l’ha unita ad un altro personaggio amatissimo del momento: Giorgia Soleri.

Negli ultimi mesi è balzata all’attenzione delle cronache rosa per essere la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ma lei era già un fenomeno del web. Bellissima, spregiudicata e soprattutto impegnata nel sociale, l’influencer porta avanti la sua battaglia di sensibilizzazione sulla vulvodinia, la patologia genitale di cui soffre. Anche lei però, è appassionatissima di stile ed è una fonte di ispirazione per molte ragazze.

Outfit radicale, Chiara e Giorgia al ristorante in reggiseno: le reazioni

Sembra impensabile che ancora sia difficile accettare qualunque tipo di moda, che l’abbigliamento diventi ancora motivo di giudizio. Eppure è così, perché spesso un outfit più “radicale” finisce al centro di commenti negativi. Negli ultimi tempi due amatissime donne del web come Giorgia Soleri e Chiara Ferragni, hanno sfoggiato in diverse occasioni una scelta particolare.

La moglie di Fedez per questa estate ha indossato un reggiseno nero composto da due foglie di fico stilizzate ed alcuni laccetti, che ha portato con nonchalance per una cena fuori a lume di candela. La fidanzata di Damiano invece, che di recente ha rivelato il suo passato con una foto, ha mostrato su Instagram di essere andata a mangiare indossando un reggiseno in pizzo nero abbinato ad una gonna fucsia.

Nonostante le temperature da record di questi giorni, però, il popolo del web non è stato clemente con loro. Come sempre ci hanno pensato di haters a dire la loro sugli outfit sfoggiati dalle influencer. “Se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella“, ha commentato una follower alla Soleri, ma nessuna replica è arrivata dalla ragazza. In effetti a volte, la miglior arma rimane il silenzio, cosa ne pensate?