Skin Icing: ecco cos’è il trattamento beauty che sta spopolando sul web

Mai sentito parlare dello skin icing? Scopriamo insieme in cosa consiste il trattamento beauty che sta dilagando online.

Sembra che ogni giorno ci sia un nuovo trattamento per la pelle e noi siamo qui proprio per parlarti del nuovo trend che sta spopolando sul web.

Stiamo parlando dello skin icing, un trattamento per il viso caratterizzato dall’utilizzo di ghiaccio. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Allora scoperta dello skin icing, il nuovo trattamento facciale

Come suggerisce il nome, lo skin icing consiste nell’applicare del ghiaccio sul viso. Fa parte della delle terapie del freddo, anche chiamate crioterapia.

Queste ultime consistono in trattamenti che utilizzano temperature estremamente basse. Gli amanti della cura della pelle o i più avventurosi possono scegliere di avvolgere il ghiaccio in un panno e applicarlo sul viso. Per questo particolare trattamento si utilizza anche il rullo di ghiaccio per il viso e i cubetti di ghiaccio. A prescindere dallo strumento usato, l’obiettivo è quello di migliorare l’aspetto e la sensazione generale della pelle.

Per quanto riguarda i benefici dello skin icing, si ritiene che il ghiaccio sul viso riduca l’oleosità, attenui l’acne, lenisca le scottature e doni alla pelle una sana luminosità. Si dice che stringa i pori della pelle, ammorbidisca le labbra e aiuti ad eliminare le macchie scure. Secondo alcuni, il ghiaccio sul viso ridurrebbe perfino il gonfiore e l’infiammazione. Una cosa però è stata comprovata dalle passate ricerche effettuate: con un impacco di ghiaccio è possibile ridurre l’aspetto degli occhi gonfi e delle borse sotto gli occhi. Anche se il ghiaccio sul viso è di tendenza, ciò non significa che si debba applicare con troppa frequenza. Inoltre, è consigliabile non applicare il ghiaccio sul viso per più di 15 minuti. Ora che sai di cosa stiamo parlando, vogliamo farti conoscere i diversi modi per provare la sensazione di freddo sul viso: