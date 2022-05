Damiano David e la fidanzata Giorgia Soleri: il passato svelato in una foto

La storia d’amore tra Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri è sulla bocca di tutti, ma questa volta vi sveliamo un pezzo del loro passato.

Se siete dei cuori affranti e delusi e pensate che l’amore vero non esiste, vi dobbiamo far cambiare idea. Ebbene sì, perché negli ultimi mesi si parla sempre di più della storia romantica più discussa del momento: quella tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri. Il nome della ragazza è rimbalzato sulle pagine di tutti i giornali dopo la presentazione del brano “Coraline“.

Quando per la prima volta il cantante si esibì allo scorso Festival di Sanremo facendosi prendere dalla commozione e regalando emozioni da brividi con le parole di questo brano, molti si sono chiesti a chi fosse ispirato. Da quel momento è emerso il racconto della sua relazione con la ragazza. Ma chi è Giorgia? Lei è una dolcissima e giovane influencer e modella che, fino a quel momento però, non ha mai voluto rubare la scena a Damiano. Man mano ha attirato sempre più l’attenzione, non solo per il suo celebre fidanzato ma soprattutto per il suo impegno sociale.

La Soleri è infatti affetta da vulvodinia, una malattia ginecologica che provoca nella donna dolori cronici a vulva e tessuti circostanti. L’influencer è stata inoltre operata nel 2021 di endometriosi. Ciò che ha reso noto il suo nome è che la ragazza ha scelto di condividere tutti i suoi percorsi relativi alla malattia sui social, tenendo anche convegni e campagne di sensibilizzazione sull’argomento a sostegno delle donne che ne soffrono e della prevenzione. E immaginate un po’…Damiano nonostante sia una star mondiale, cerca sempre di presenziare al suo fianco, magari nascosto da un cappellino per passare inosservato.

La foto dal passato suscita grande tenerezza: un amore che dura oltre il successo

Se ancora non vi abbiamo convinto, preparate i fazzoletti e guardate questa foto e spazio alla commozione (tanto non vi vede nessuno mentre leggete). Leader di una delle band più amate del mondo lui, ragazza impegnata e di successo lei, che parla dei suoi problemi così. Eppure non sono cambiati, si tengono ancora stretti e si amano esattamente come quando erano ragazzini. Damiano David e Giorgia Soleri stanno insieme dal 2017, anche se probabilmente la loro amicizia era iniziata già da prima.

“Otto anni fa, io, te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite chiacchierate. ‘Canti davvero bene, sai?’. Che ridere pensarci oggi“, è una delle dediche che la ragazza ha fatto al suo amore sui social. La stessa spensieratezza è rimasta invariata anche oggi, quando i due sono più inseparabili che mai e anche l’amatissimo Damiano non smette di dedicare qualche suo post a lei.

“Con te è tutto più divertente“, aveva scritto il cantante insieme ad un paio di scatti insieme alla Soleri, pubblicati qualche settimana fa. Insomma, cuori romantici continuate a crederci, perché se è amore vero non saranno certo la malattia né gli American Music Awards a ostacolarlo.