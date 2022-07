Il brodo vegetale è una preparazione di base utile per mole ricette: ecco i trucchi per conservare e congelare il brodo vegetale al meglio.

Tra le preparazioni di base il brodo vegetale è una di quelle fondamentali e da avere sempre disponibile in cucina per realizzare innumerevoli ricette. Dai risotti agli arrosti, passando per le minestre, il brodo vegetale serve davvero in molteplici occasioni.

Prepararlo però richiede di avere almeno un’oretta a disposizione quindi se ci serve all’ultimo momento può diventare complicato. Ecco perché è bene prepararlo in anticipo e conoscere i trucchi per conservarlo.

A meno che non lo si voglia acquistare già pronto, e allora in tal caso alziamo le mani, ecco i trucchi per conservare e congelare il brodo vegetale e averlo sempre a disposizione per i nostri piatti in cucina.

Ecco i trucchi per conservare e congelare il brodo vegetale

Quando si parla di brodo vegetale pensiamo subito allo svezzamento dei bambini. Eppure questa preparazione è alla base di moltissime ricette non solo per i più piccoli, ma anzi, più spesso per quelle dei grandi.

Pensiamo ai classici risotti o alle carni al forno o nel tegame, le zuppe, gli spezzatini e così via. Di solito senza brodo vegetale è impensabile pensare di poterle preparare. Ma per realizzare un buon brodo vegetale (scopri qui gli errori da non commettere per un risultato eccezionale), occorre partire dalla scelta delle verdure. Meglio se acquistate a chilometro zero e di stagione.

Non solo, una volta che le avremo portate a casa dovremo pulirle, eliminare eventuali parti rovinate e poi lavarle bene per togliere residui di terra. Una volta fatte queste operazioni si procede nel mettere dentro ad una pentola piena d’acqua e portare il tutto ad ebollizione e lasciar cuocere per almeno 45 minuti o un’ora. Qui trovi tutti i trucchi per un brodo di verdure corposo e saporito.

Insomma, come si riuscirà facilmente ad evincere, non si tratta proprio un procedimento velocissimo. Ecco perché è bene conoscere i trucchi per conservare il brodo vegetale perché una volta che lo avremo preparato basterà conservarlo nella maniera giusta così da averlo sempre disponibile. Scopriamo come conservare e congelare il brodo vegetale.

1) In frigorifero. Una volta preparato il nostro brodo vegetale non dovremo far altro che conservarlo, se lo utilizzeremo nell’arco di qualche giorno in frigorifero. Dopo averlo fatto raffreddare bene possiamo metterlo in un barattolo di vetro o in una vaschetta per alimenti, meglio se chiusa in maniera ermetica, così che non prenderà gli odori degli altri cibi in frigo. In questo modo potremo lasciarlo per circa 3 giorni.

2) In congelatore. In questo caso il brodo vegetale si conserverà anche fino a 3 mesi. Anche in questo caso dovremo prima aspettare il raffreddamento, poi procediamo nel trasferirlo in un contenitore adatto al congelamento. Possiamo utilizzare sia quelli di vetro che di plastica, importante è non riempirli fino all’orlo altrimenti congelando il brodo potrebbe aumentare e causare la rottura del recipiente. Una volta che lo abbiamo messo nei contenitori non resta che trasferirlo nel freezer. Se sappiamo che ci serviranno piccole porzioni di brodo vegetale possiamo anche congelarlo a cubetti utilizzando il classico contenitore per ghiaccio.

Un ultimo accorgimento è quello di scrivere una data sul contenitore in modo da non consumarlo troppo oltre la data di realizzazione.