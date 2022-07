Test: mostri le tue virtù o la tua umiltà in amore? Ecco la risposta

By

Proviamo a fare un semplice gioco: osserva l’immagine e chiudi gli occhi. Cosa vedi nella tua mente? Il fuoco o l’unicorno?

Il test di oggi ti aiuterà a capire se in amore tendi ad essere più umile o più virtuosa. Scopri come sei veramente dicendoci cosa hai visto prima osservando l’immagine.

L’immagine del test di oggi è composta da solo due elementi, osservandola puoi vedere prima l’uno o l’altro. Quel che vedi racconta chi sei veramente.

Fuoco o unicorno, cosa hai visto prima?

Tutto quello che devi fare per fare questo test è prenderti qualche minuto di relax ed essere sincero. In questa immagine ci sono due elementi: il fuoco e l’unicorno. Cosa hai visto per primo? Abbiamo bisogno della tua risposta più istintiva perchè è lei quella più radicata al tuo subconscio.

Soluzione del test

Il fuoco e l’unicorno hanno un significato diverso, anche se il test non ha nessuna validità scientifica ti stupirai dall’apprendere cosa riesce a tirar fuori di te della tu personalità di coppia.

Ecco cosa significa l’aver visto prima:

Il Fuoco

Il fuoco rappresenta la forza che possiede ognuno di noi, la nostra energia vitale, ciò che ci permette di raggiungere risultati precisi. Ad alimentare il fuoco è il nostro spirito interiore oltre che l’intelletto individuale. Il fuoco simboleggia anche l’insieme delle virtù umane e per questo ha da sempre segnato l’apertura dei giochi olimpionici.

Se hai visto prima il fuoco possiede una inesauribile energia. Sei abile nel consigliare gli altri, una persona saggi e giudiziosa che preferisce legami brevi ma intensi legami duraturi privi di passione. Dici sempre la verità. Non sai come nascondere ciò che senti.

L’ Unicorno

L’unicorno è l’animale mitologico che simboleggia l’umiltà e la purezza. Viene raffigurato con un cavallo bianco (purezza) con un lungo corno in mezzo alla fronte atto a testimoniare la penetrazione di una entità divina nella creatura.

Se hai visto prima l’unicorno significa che sei una persona razionale, ami le tue zone di confort e la tua famiglia. Ami di più rendere felici le persone che ami. Valuti attentamente ogni decisione da prendere. Non giudichi le persone prima di conoscerle bene. Ti piace metterti in gioco.