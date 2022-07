Come è ormai risaputo, Chiara Ferragni sarà una delle presentatrici del Festival di Sanremo. Il suo cachet stellare, però, ha indispettito moltissimi spettatori. Ecco la cifra stratosferica.

Chiara Ferragni sarà presente alla prima e all’ultima serata del Festival di Sanremo in veste di co-presentatrice insieme ad Amadeus. Gli spettatori hanno reagito in modo contrastante alla notizia. C’è chi la approva e chi afferma che proprio a causa della presenza dell’influencer non guarderà il programma. A far discutere ulteriormente il pubblico è stata la diffusione della cifra che verrà probabilmente corrisposta alla Ferragni per la sua partecipazione al Festival. Una somma davvero incredibile.

Moltissime persone si sono lamentate per la somma esorbitante che verrà corrisposta a Chiara Ferragni (la cui recente dedica d’amore ha fatto impazzire il web) per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. L’influencer parteciperà in veste di co-conduttrice alla prima e all’ultima serata del noto concorso musicale. La cifra che Chiara sarebbe riuscita a strappare è, a quanto pare, addirittura superiore a quella altissima corrisposta a Checco Zalone l’anno scorso. Ecco a quanto ammonterà il cachet di Chiara Ferragni per Sanremo 2023.

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, il cachet è altissimo

Pare che per la sua partecipazione al Festival Chiara Ferragni sarà pagata ben 100.000 euro. Una cifra esorbitante che ha dato vita a molte polemiche.

Il cachet di Chiara sarebbe infatti superiore a quello corrisposto l’anno scorso a Sabrina Ferilli (pagata poco più di 20.000 euro) e dello stesso Checco Zalone (pagato ben 70.000 euro per una comparsa sul palco). Si tratta, a ogni modo, di una somma non altissima, se si pensa che la Ferragni, con un singolo post su Instagram, può arrivare a guadagnare addirittura 70.000 euro. Per i suoi standard, quindi, 100.000 euro sembrano persino pochi. Naturalmente, la presenza di Chiara sul palco dell’Ariston promette di far lievitare (e di molto) lo share del programma e, di conseguenza, anche gli introiti. Per gli organizzatori del Festival, dunque, la cifra corrisposta alla Ferragni è perfettamente bilanciata con le esigenze della Rai. La nota emittente televisiva non ha comunque ancora confermato le voci messe in giro da La Repubblica, ma è difficile che ciò avvenga. La Rai è infatti da sempre molto riservata riguardo alle cifre corrisposte ai suoi collaboratori. Staremo a vedere se Chiara (di cui conosciamo già l’outfit della prima serata) riuscirà ad essere all’altezza delle altissime aspettative del pubblico (e della Rai)!