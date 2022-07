Victoria De Angelis infiamma il palco: il dettaglio è sotto lo sguardo di tutti

Victoria De Angelis infiamma ancora una volta il palco: il dettaglio rosso fuoco della bassista dei Maneskin è sotto gli occhi di tutti.

Come infiammare la già bollente estate 2022? Esibendosi su un palco, con un inseparabile basso con cui si estranea dall’ambiente circostante vivendo con lo strumento musicale una vera e propria storia d’amore. A tutto questo, poi, si unisce un look super ricercato e sensuale che fa letteralmente impazzire tutti. Ne sanno qualcosa i fan dei Maneskin quando, nel corso di un concerto, restano incantati di fronte alla bellezza di Victoria De Angelis.

Sul palco, da quando è iniziato lo straordinario successo dei Maneskin, Victoria sfoggia sempre look diversi. Uno degli ultimi di cui la bassista italo-danese ha condiviso le foto sul proprio profilo Instagram, ha fatto impazzire tutti.

Victoria De Angelis e il dettaglio rosso fuoco nel look che piace a tutti

I look dei Maneskin sono sempre curati nei minimi dettagli e tutti coordinati. Uno degli ultimi ha visto Victoria indossare un outfit composto da leggins rossi, corpetto nero con alcuni dettagli neri e un foulard nero in vita ricamato. Un look ricercato, originale e super sensuale che il pubblico ha particolarmente apprezzato. Nel corso degli ultimi concerti dei Maneskin, Victoria ha anche sfoggiato look total black. Stavolta, invece, ha scelto di osare con qualche dettaglio rosso fuoco che rende tutto più passionale.

Tanti i commenti dei fan che non perdono l’occasione per elogiare la bellezza e il talento della bassista che si è appassionata alla musica sin da quando era solo una bambina. “La più bona del mondo“, scrive una ragazza. “Non ho mai parole per descrivere la tua bellezza“, aggiunge un altro ragazzo. E ancora: “La regina del mondo”, “semplicemente una dea”.

Dopo aver infiammato insieme agli altri Maneskin, in primis con Damiano David con cui ha un rapporto speciale, i palchi internazionali, Victoria, il prossimo 9 luglio, infiammerà anche il palco della sua Roma. I Maneskin, infatti, si esibiranno in un grande concerto davanti ai fan italiani nella stessa location dove, lo scorso giugno, si è esibito il più grande rocker italiano ovvero Vasco Rossi.