Victoria De Angelis: reggiseno e gonna, l’outfit total black è da infarto

Victoria De Angelis stavolta esagera e stende tutti con la sua bellezza sfoggiando un outfit total black in contrastato con i capelli biondi e la pelle chiara.

In Olanda con i Maneskin per il Pinkpop Festival che si svolge a Landgraaf, nei Paesi Bassi, Victoria De Angelis ha lasciato, ancora una volta, senza parole sia il pubblico che ha assistito al live che i fan che hanno visto i vari video sui social. Per la nuova esibizione live dei Maneskin, infatti, Victoria ha sfoggiato un outfit total black che, in contrasto con i capelli biondi e la pelle chiara, ha esaltato ulteriormente la sua bellezza italo-danese.

Più passa il tempo e più Victoria che ha debuttato con i Maneskin quando non era ancora maggiorenne, diventa sempre più bella e consapevole della propria bellezza che sfoggia sul palco insieme alla sua bravura nel suonare il suo inseparabile basso.

Victoria De Angelis, look e make up incantano: fan in visibilio

Quello sfoggiato sul palco del Pinkpop Festival da Victoria De Angelis è un look decisamente diverso da quelli precedenti. Solitamente, infatti, la bassista dei Maneskin opta per dei pantaloni o degli shorts indossando spesso camicie lasciate aperte o maglie trasparenti o a rete che lasciano vedere il decolletè.

Stavolta, invece, Victoria ha indossato una donna, un reggiseno con un coprispalle, tutto rigorosamente nero. I capelli, invece, li ha raccolti in una lunga coda con la frangia ad incorniciarle il viso mentre con il make up ha messo in risalto gli occhi.

Un look che Victoria aveva anticipato tra le storie del proprio profilo Instagram dove, negli scorsi giorni, ha condiviso anche una foto in compagnia di un ragazzo che ha scatenato rumors sulla presenza di un fidanzato nella sua vita.

Nelle scorse ore, inoltre, ha fatto parlare di sè anche Damiano David. Il frontman dei Maneskin, sempre sul palco del Pinkpop Festival, è rimasto in mutande scatenando l’entusiasmo dei fan presenti che, dopo aver filmato tutto, hanno pubblicato il video sui social che, in poco tempo, è diventato virale.

Con il look, la musica e le esibizioni sul palco sempre originali ed energiche, i Maneskin continuano a collezionare fan in tutto il mondo.