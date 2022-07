Il fucsia è il colore glamour dell’estate: ecco 5 capi di questo colore

Il fucsia è il colore glamour della bella stagione per antonomasia quindi ecco 5 capi estivi di questo colore.

Il rosa, un tempo emblema femminile, oggi simbolo solo di glamour e basta. Addirittura Valentino ci ha costruito sopra un’intera collezione, la PP Pink Collection e questo già ci fa comprendere il suo potenziale.

Ma da quest’anno – e non sappiamo per quanto tempo ancora – il rosa cambierà, non sarà più lo stesso. Sì alla sua versione neon – fluo, sì alla sua declinazione ipnotica e soprattutto sì alla sua sfumatura più trendy, il fucsia.

Divenuto ormai genderless, questo è il colore della moda, c’è poco da fare. Lascia le sue tracce ovunque va, resta sempre impresso nella mente di chi lo guarda, è la rappresentazione tangibile della positività (insieme al giallo, il colore della gioia per antonomasia). Indossarlo è come avere addosso un boost di ottimismo, energia, luce.

Se indossi il fucsia – a prescindere dal capo che decidi di colorare di questa nuance – ti ritroverai inevitabilmente tutti gli occhi puntati addosso e non potrai fare nulla perché ciò non accada.

Ma come possiamo indossarlo adesso che siamo nel cuore della bella stagione? Ecco 5 capi estivi fucsia che possono fare al caso tuo.

5 capi estivi fucsia

Quando parliamo di fucsia una domanda sorge spontanea: come possiamo indossarlo? La prima cosa da dire è che sì, è concesso anche il total look. In questo caso però un consiglio è doveroso: dovresti propendere per un design basic, minimal, essenziale per non cadere nell’eccesso.

Ovviamente puoi anche pensare di indossarlo così da creare il cosiddetto color block, scegliendo quindi dei colori complementari, oppure ancora potresti optare per un contrasto con colori molto chiaro (come il bianco), oppure molto scuri (come il nero).

In ogni caso, ecco 5 capi fucsia estivi che possono fare al caso tuo.

Se poi sei fan della tendenza hippie anni ’60, tornata in voga di recente, ecco 5 capi economici che possono fare al caso tuo.

Abito con cintura

Leggero, fresco, alla moda, questo è un capo estremamente versatile, che possiamo trasformare in ciò che vogliamo.

Questo abito con cintura in vita – che potrai acquistare su Shein a soli 9 euro – può accompagnarti durante una cena, ma anche durante un aperitivo pomeridiano.

Nel primo caso, potresti abbinarlo con dei sandali dorati con tacco a spillo e cinturino sulla caviglia ed una minibag coordinata, nel secondo puoi indossare invece dei sandali flat alla schiava ed una borsa di media grandezza dello stesso colore. In entrambi i casi sarai glamour.

Top con manica arrotolata

Utilissimo per uscire di giorno anche nelle giornate più calde, ecco un capo che può accompagnarci per tutta l’estate.

Potrai averlo semplicemente andando su Shein ed acquistandolo con soli 6 euro e potrai indossarlo ogni volta che vuoi avere un’allure sporty, ma non troppo.

Indossalo con degli shorts di jeans ad esempio, oppure tutti bianchi, tipicamente estivi e delle sneakers e sarai pronta per uscire.

Minigonna a vita alta

La minigonna a vita alta è quello che ci vuole per essere sexy – chic al punto giusto. Non sarai totalmente casual, ma neanche mai esclusivamente elegante: sarai ricercata, glamour, femminile al massimo.

Puoi trovare questo capo su Shein a soli 8 euro e ti basterà abbinarlo ad un crop top bianco, magari a maglia (in linea con gli ultimi trend di stagione) e dei sandali flat basic ed il gioco sarà fatto.

Crop top con spalle scoperte

Sexy all’ennesima potenza, un crop top incrociato, con le spalle scoperte è quello che ci vuole per affrontare le serate estive.

Possiamo indossare questo capo – che potrai trovare su Shein a soli 8 euro – per andare ad un party ad esempio.

Completano il look una gonna midi e dei sandali alla schiava con tacco a spillo. In alternativa, puoi anche optare per un jeans a zampa, oppure ancora per un pantalone palazzo, per creare così disarmonie armoniche di dimensioni tra parte superiore ed inferiore dell’outfit. Insomma, sbizzarrisciti come credi.

Gonna incrociata

Una gonna lunga, ma non troppo, incrociata avanti lasciando così uno spacco non laterale. Se dovessimo descrivere la sensualità non ci sarebbe esempio migliore.

Possiamo indossare questa gonna – acquistabile su Shein a soli 13 euro – di sera ad esempio, con un crop top e dei sandali con tacco a spillo.

Che colore scegliere? Possiamo optare per un total fucsia al netto degli accessori, che potrebbero tingersi di argentato e dare un tocco di luce così.

Ma se non ami questa nuance così tanto da cospargertene da capo a piedi, puoi anche creare un distacco cromatico scegliendo un crop top bianco, tipicamente estivo.