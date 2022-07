Test: dove sarà la tua vacanza perfetta? Scegli una lampada e lo scoprirai

Dove ti piacerebbe andare in vacanza questa estate? Ti basterà prendere una decisione per scoprire la tua vacanza perfetta. Completa il test

Le vacanze estive sono sempre più vicine, tra poco milioni di italiani partiranno per le ferie e lasceranno le loro città caotiche e trafficate, alla ricerca di un po’ di relax, al riparo dalla routine quotidiana. Non tutti amano rilassarsi quando vanno in vacanza, c’è anche chi ha bisogno di provare emozioni forti o chi va alla ricerca di escursioni estreme. E non tutti amano andare al mare, molte persone preferiscono la montagna. Altri, addirittura si godono la città vuota a Ferragosto.

Ma qual è la vacanza ideale? Ognuno ha la sua e non è detto che i tuoi sogni coincidano esattamente con la tua prossima meta estiva. Oggi proveremo a comprendere quale potrebbe essere la tua vacanza ideale. Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e prendere una decisione in pochi secondi, lasciandoti guidare dall’istinto. Questo test non ha alcuna validità scientifica perché è soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro lampade. Quale preferisci? Quale lampada ha attirato per prima la tua attenzione? Fai la tua scelta e poi scorri il testo, alla ricerca dei profili del test. Dietro ogni profilo si nasconde una vacanza perfetta.

I profili del test

Lampada numero uno: se hai scelto la lampada a gas, vuol dire che ti piacciono le cose all’antica. La tua vacanza ideale è con le persone alle quali tieni, alla scoperta dei luoghi che hai visitato da bambina e che forse non rivedi da tanti anni. In queste occasioni è possibile ritrovare un’amica di vecchia data e riabbracciarla dopo tanti anni. Purché la tua meta ideale coincida con la sua.