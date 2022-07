La confettura di fragole non viene mai come vorresti? Ecco gli errori da evitare!

Scopri quali sono gli errori da non fare quando prepari la confettura di fragole. Il risultato sarà finalmente strepitoso.

Spesso, una buona confettura può fare davvero la differenza e consentire di avere un prodotto sano e gustoso al contempo. Ne è un esempio la confettura di fragole, nota per essere dolce, fresca e davvero piacevole sia da gustare a cucchiaiate che da mangiare sul pane appena tostato o da inserire in dolci e crostate.

Come fare, però, se nonostante gli sforzi il risultato non è mai come vorresti? Molto probabilmente stai commettendo degli errori che, una volta commessi, possono compromettere del tutto la tua confettura. Errori che oggi ti sveleremo al fine di aiutarti a non ripeterli più.

Gli errori da non fare mai con la confettura di fragole

Se anche tu ami le fragole e sogni da sempre di poterle gustare sotto forma di confettura fatta in casa, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti illustreremo quali sono gli errori più comuni e che sarebbe meglio evitare.

Errori che una volta appresi ti porteranno a realizzare la miglior confettura di sempre. Una della quale vantarti e che amerai far provare a tutti.

Scegliere delle fragole qualsiasi

Per una buona confettura servono fragole mature al punto giusto, sane e belle da vedere. Solo così potrai ottenere un risultato dolce e dal colore brillante. Optando per le prime fragole che trovi (che spesso sono anche le più economiche) rischi di trovarne di acerbe e con scarso sapore. E senza quest’ultimo fattore, sperare in buon risultato è praticamente inutile.

Non usare il limone è tra gli errori più comuni nella confettura di fragole

Un altro errore che non andrebbe mai fatto è quello di non usare il limone. Questo serve infatti ad evitare che lo zucchero formi dei cristalli granulosi, dona profumo e se usato con la sua scorza (e quindi biologico) dona alla confettura la pectina che serve per addensarla senza dover usare altro. Si tratta quindi di un elemento davvero importante e sopratutto in grado di dare una spinta in più alla tua ricetta.

Sbagliare con le quantità di zucchero

Come già detto, per una buona confettura servono fragole buone. Ciò consente infatti di non usare troppo zucchero. Questo ingrediente, per quanto in grado di addolcire, se usato in eccesso rischia di coprire il sapore delle fragole dando alla confettura solo un gran sapore di dolce.mAl contempo, anche non usarne abbastanza porterà ad un risultato poco piacevole. Meglio, quindi, assaggiare di tanto in tanto la confettura e capire come dosarsi prima di eccedere o di andare alla cieca.

Ora che abbiamo visto quali sono gli errori da non fare mai con la confettura di fragole, potrai finalmente contare su un risultato davvero piacevole e tutto da gustare.

Proprio ciò che ti serve per avere qualcosa di buono da inserire nei tuoi dolci e da offrire agli amici. Esattamente come avvenuto dopo aver scoperto gli errori da non fare più con il sorbetto, potrai quindi continuare a mostrare le tue doti da cuoca.