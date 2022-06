Test: scegli un animale e ti dirò com’è la tua vita amorosa

Gli animali possono essere i totem della nostra vita amorosa. Scegli un animale, rivela esattamente cosa cerchi in amore.

Come giudicheresti la tua vita sentimentale? Se ti chiedessi di fare un bilancio di tutto l’amore che hai provato nella tua vita come definiresti la tua vita amorosa? Monotona e tranquilla, ricca di colpi di scena, varia e movimentata? In realtà ti basterà scegliere tra questi animali per capire tutto dei tuoi batticuori.

Come sei in amore? Fedele, perennemente single alla spasmodica ricerca del partner perfetto? Sognatore o razionale? La tua vita sentimentale viene perfettamente rappresentata dall’animale totem dell’amore. Osserva attentamente tutti i totem dell’immagine del test di oggi e scegli l’animale che ti attrae di più, il tuo favorito, quello che ritieni più simpatico.

Test: scegli un animale dell’amore e ti dirò chi sei nella tua vita sentimentale

Abbiamo tutti delle sfaccettature diverse quando ci relazioniamo con un altra persona. Scegliere di essere al fianco di qualcuno non è facile, il tempo ci cambia e rende difficile questa fusione. Non sempre siamo disposti a rinunciare alla nostra indipendenza e libertà o a fare progetti a due, tutto questo dipende dalla nostra vera natura e da come questa influisce sulle nostre relazioni.

La scelta del tuo animale totem preferito rivela come sei in amore:

Se hai scelto il cane significa che sei romantico e fedele

Quando ti innamori perdi completamente la testa, il tuo partner diventa la tua ragione di vita, gli giuri amore eterno e sei disposto a tutto pur di restare per sempre al suo fianco. Il cane è paziente, dolce e fedele. Sempre accanto al suo padrone, non si separa mai da lui ed è disposto a tutto pur di vederlo felice.

Se hai scelto la gallina significa che sei selettivo

Se ti ha affascinato la gallina significa che in amore sei alla continua ricerca della tua anima gemella, del tuo amore con la A maiuscola. Hai collezionato diverse storie, alcune belle, hai messo fine a tutte nella convinzioni che li da qualche parte la tua metà ti sta cercando. Il principe azzurro non esiste, o meglio sono le tue aspettative ad averlo reso quasi reale ma non troverai mai una persona esattamente corrispondente al tuo prototipo. Rischi di aver fatto scappare quello giusto che avevi già trovato.

Se hai scelto la mantide religiosa significa che sei dominante

IN amore ti piace essere la parte forte, quella indipendente che decide per tutti. La mantide religiosa rappresenta la tua vita amorosa. Ti come lei resti sempre un pò distaccato, preservi i tuoi bisogni e li metti in prima posizione e sei disposto anche a staccare la testa al tuo partner se osa intralciare il tuo cammino. Chi non si sottomette a te è tuo nemico.

Se hai scelto il furetto significa che sei combattivo

Se guardi indietro nella tua vita sentimentale vedi tante lotte. Ti sei sempre battuta per quello che volevi, anche forzando spesso le situazioni e portandole all’esasperazione. Forse non sai che il furetto può morire se non trova un partner quando è in calore, a causa di un trabocco ormonale. Allo stesso modo tu sei il tipo di persone che crea dipendenze emotive distruttive.

Se hai scelto la scimmia significa che sei sereno e detesti i conflitti

“Fai l’amore non fare la guerra” è il tuo motto. In amore ricerchi un porto sicuro, un posto tranquillo, la pace. Il tuo animale totem dell’amore è il bonobo, una grande scimmia nota per il modo in cui placa ogni disputa data la sua avversione per i conflitti: si accoppia.

Se hai scelto il delfino significa che non vuoi vincoli

Gli impegni a lungo termine e il per sempre felici e contenti ti bloccano e ti fanno sentire in trappola. Preferisci le avventure e le storie fugaci. Il tuo animale totem dell’amore, il delfino, è tra le poche specie che si accoppia senza voler procreare e cambia partner regolarmente.

Se hai scelto il panda significa che sei possessivo e pigro

Se hai scelto il Panda significa che la passione non occupa il primo posto nella tua vita, sei una persona che non vanta una libido traboccante, proprio come il tuo animale dell’amore preferisci rosicchiare il suo bambù e fare un pisolino piuttosto che fare capriole a letto. Ciò non toglie che sei una persona molto possessiva in amore. Forse non sai che la femmina di panda è fertile solo due giorni all’anno, questo unito alla sua pigrizia spiega perché questa specie procrea poco.