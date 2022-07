Francesca Ferragni mamma da una settimana: il dettaglio scatena il web

Francesca Ferragni, mamma da una settimana del piccolo Edoardo, pubblica una serie di foto sui social, ma un dettaglio scatena il web.

Francesca Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni, è diventata mamma per la prima volta lo scorso 21 giugno del piccolo Edoardo che ha presentato ai suoi followers subito dopo la sua nascita. Dimessa dall’ospedale e tornata a casa, la Ferragni ha condiviso sui social tantissimi momenti della sua vita da mamma mostrando anche Edoardo con zia Chiara e zia Valentina, la sorella minore.

Dopo una settimana dalla nascita di Edoardo, Francesca Ferragni ha condiviso una serie di foto in cui mostra i piccoli cambiamenti del suo bambino. Tra le tante foto, però, una in particolare, ha scatenato le critiche del web.

Tra le varie foto pubblicate da Francesca Ferragni che ha regalato la prima foto con Edoardo ai fan subito dopo il parto, una ha scatenato i commenti dei followers. La sorella di Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato una foto in cui mostra il fisico ad una settimana dal parto.

Come potete vedere nello scatto qui in alto, la Ferragni ha una pancia piatta e un fisico in perfetta forma dopo solo una settimana dal parto. La foto non è stata apprezzata da tutti e, tra i tanti commenti, c’è chi sottolinea la poca delicatezza nel mostrarsi così in forma pochi giorni dopo aver partorito.

«Tutto molto bello, peccato per l’ultima foto davvero di cattivo gusto, che dimostra ancora una volta l’ennesima gara a chi torna in forma più veloce…mi dispiace pensavo tu fossi “diversa”», scrive una signora.

Francesca Ferragni non è l’unica vip ad aver pubblicato le foto subito dopo il parto. Anche Clizia Incorvaia, diventata mamma bis con la nascita del piccolo Gabriele, frutto del suo amore con Paolo Ciavarro, due giorni dopo il parto, si era mostrata in splendida forma. A differenza di Francesca Ferragni, però, la Incorvaia si era mostrata mentre indossava un pigiama e teneva teneramente tra le braccia il piccolo Gabriele.

Sotto la foto della Ferragni, tuttavia, non mancano i commenti positivi di chi sottolinea come il corpo di ogni donna sia diverso e c’è chi torna subito in forma dopo il parto e chi lo fa dopo un po’ di tempo. In ogni caso, il corpo femminile resta un capolavoro della natura.