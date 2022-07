Cosa sono gli emollienti? Un concentrato di benefici per la tua pelle!

Sai cosa sono gli emollienti? Scopriamo insieme i benefici che possono arrecare alla tua pelle e quali sono le varie tipologie.

Magari non ne hai mai sentito parlare, ma probabilmente li hai già usati, visto che gli emollienti sono spesso inclusi nei prodotti di cura della pelle.

Sapere cosa si mette sulla pelle non è solo interessante, ma anche importante. Per questo motivo vogliamo capire quali sono gli ingredienti che solitamente si trovano nelle formule e questa volta vogliamo concentrarci sugli emollienti.

Alla scoperta degli emollienti e i benefici che apportano alla pelle

Se desideri sapere di cosa stiamo parlando, non ti resta che continuate a leggere per sapere cosa sono gli emollienti e quali benefici apportano.

Quando si parla di emollienti si fa riferimento a degli ingredienti, principalmente lipidi e oli, utilizzati in una crema idratante. Tra questi troviamo per esempio l’olio di girasole, la lanolina e l’olio di jojoba. Visto che gli emollienti sono inclusi nelle formule idratanti, dovrebbero apportare qualche beneficio alla pelle. Proprio così. Gli emollienti sono utilizzati in creme, gel e sieri per aiutare a idratare e a migliorare la morbidezza e la flessibilità della pelle.

Il tipo di emolliente più adatto a te dipende dalla tua condizione cutanea, dalla parte del corpo interessata e dalle tue preferenze personali. Noi ti consigliamo di provare alcuni emollienti diversi prima di decidere. Si possono anche usare tipi diversi in momenti diversi della giornata o dell’anno, poiché la secchezza della pelle varia. Il modo più comune di classificare gli emollienti è in base a quanto sono oleosi o grassi. A prescindere da ciò, tutti ammorbidiscono e levigano la pelle, ma la quantità di olio contenuta determina il grado di occlusività. Più olio contiene un emolliente, più è in grado di formare uno strato protettivo sulla pelle per trattenere l’umidità. Adesso che abbiamo delineato i benefici degli emollienti, vediamo insieme le varie tipologie: