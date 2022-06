La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, ha appena dato alla luce il piccolo Edoardo e i fan sono andati in brodo di giuggiole. Ecco le foto di mamma Francesca Ferragni con il figlio che hanno fatto impazzire il web.

Francesca Ferragni è diventata mamma! La sorella minore di Chiara ha dato alla luce di recente il suo bellissimo primogenito, Edoardo, e lo ha mostrato al mondo in una serie di foto su Instagram scattate qualche giorno dopo il parto. Insieme a mamma e figlio è apparso anche il papà, che non poteva essere più felice e appagato di avere la futura moglie e suo figlio tra le braccia. Pare, infatti, che il matrimonio tra la sorella di Chiara Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti sia imminente e programmato già per il prossimo settembre. Un momento, questo, davvero magico per tutta la famiglia!

La sorella minore di Chiara Ferragni, Francesca (apparsa qualche tempo fa su Instagram con uno splendido pancione), ha da poco dato alla luce il suo piccolo primogenito Edoardo e l’allegra famigliola non potrebbe essere più allegra e felice. La stessa Chiara ha pubblicato la lieta notizia sui suoi canali social, ma a fare incetta di like e commenti sono state le foto pubblicate direttamente dalla neo mamma Francesca. Il piccolo Edoardo andrà a unirsi ai piccoli Leone e Vittoria, gli “eredi” di casa Ferragni. Ecco le foto del piccolo che hanno fatto impazzire il web.

Francesca Ferragni mamma: le foto all’ospedale con il figlio mandano i fan in delirio

Nella serie di foto pubblicate dalla “sorella di mezzo” delle Ferragni, la ragazza appare felicissima e po’ stanca con in braccio il suo piccolo Edoardo. Accanto a lei, l’amatissimo compagno Riccardo, che sposerà a settembre.

“Amore mio infinito”, ha scritto Francesca (ancora oggi grande icona beauty) emozionata nella caption della foto. Emozionatissimo anche il compagno Riccardo, che ancora sembra non aver pienamente realizzato il fatto di essere diventato padre. A commentare la foto sono stati migliaia di fan e le stesse sorelle Ferragni, Chiara e Valentina, che hanno semplicemente postato una serie di cuori e faccine adoranti.

Valentina ha poi scritto “mi si scioglie il cuore”, con la tenerezza tipica di una neo zia. Anche Fedez e il compagno di Valentina hanno commentato le foto con una serie di cuori palpitanti. Un momento davvero d’oro questo per Francesca e Riccardo, che si stanno preparando a festeggiare in grande stile il loro tanto atteso matrimonio.