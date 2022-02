Clizia Incorvaia mamma bis: dopo il parto si mostra così

Clizia Incorvaia mamma bis: dopo aver partorito il piccolo Gabriele, frutto del suo amore con Paolo Ciavarro, si mostra così!

Bellissima e al settimo cielo per la nascita del suo secondogenito, Clizia Incorvaia si mostra già in splendida forma pochi giorni dopo il parto. La compagna di Paolo Ciavarro che, con lei, ha coronato il sogno di diventare padre per la prima volta, su Instagram, ha annunciato la nascita del piccolo Gabriele. “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro. 19/02/2022”, ha scritto mamma Clizia insieme a papà Paolo.

Sono passati due giorni dal parto ed oggi, Clizia si è mostrata raggiante ai fan pubblicando alcune storie sul profilo Instagram in cui culla e allatta il suo piccolo principe. A stupire tutti è la forma smagliante che Clizia sfoggia indossando un pigiama con delle piume.

Clizia Incorvaia dopo il parto: in splendida forma due giorni dopo la nascita di Gabriele

La nascita di Gabriele rappresenta il coronamento di un amore bellissimo nato nella casa del Grande Fratello Vip tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Un amore che, dopo il reality, è stato vissuto intensamente da entrambi che, insieme, hanno deciso di dare vita ad un progetto importante come quello di una famiglia. Già mamma della piccola Nina, nata dalla storia finita con Francesco Sarcina diventato a sua volta nuovamente papà, Clizia si è lasciata andare all’amore fidandosi totalmente di Paolo Ciavarro con cui, oggi, sta vivendo un vero e proprio sogno.

Tra le storie del suo profilo Instagram, però, Clizia ha regalato ai fan altre immagini che, in poco tempo, sono diventati virali. Nelle foto indossa il pigiama che vedete qui in alfo sfoggiando una forma invidiabile due giorni dopo la nascita di Gabriele.

Nella foto che vedete qui in alto, Clizia si mostra in tutta la sua bellezza. Anche in ospedale non ha rinunciato al suo stile indossando un elegante pigiama con delle piume. Ai piedi dei semplici calzini mentre sul viso un velo di trucco forse per mascherare un po’ la stanchezza dei primi giorni.

Clizia, tuttavia, è una mamma al settimo cielo e lo dimostra il sorriso che regala al compagno Paolo, sempre al suo fianco nei primi giorni di vita di Gabriele e ai fan che, dopo essersi innamorati della sua storia con il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, hanno continuato a seguirla durante tutti i nove mesi della gravidanza attendendo con ansia la nascita di Gabriele.