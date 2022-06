Una Vita anticipazioni: Lolita in trappola? Ramon trama

Una vita anticipazioni: Lolita potrebbe presto finire in una trappola senza alcun ritorno. Ramon è pronto a tramare alle sue spalle.

Le anticipazioni di Una Vita sono tra le più attesa degli utenti della rete che non vedono l’ora di scoprire che cosa capiterà ai loro personaggi preferiti durante il corso delle prossime puntate.

Al centro della scena questa volta ci sarà Lolita che preoccupata finirà in un tranello progettato da suo suocero Ramon Palacios. I due però non saranno da soli in questa nuova ed interessante dinamica che siamo sicuri terrà i telespettatori con il fiato sospeso fino alla fien.

Una Vita anticipazioni come sempre regala grandi soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo degli italiani che siamo sicuri non si aspettavano un risvolto del genere per il personaggio di Lolita che dopo la scomparsa di suo marito dovrà fare i conti anche con questo nuovo piano alle sue spalle.

Anticipazioni Una Vita: Lolita vittima del doppio gioco di Fidel Soria

Le anticipazioni di Una vita, dopo l’attesa resa dei conti tra Valeria e Rodrigo, rivela la preoccupazione di Lolita. Il sesto senso della donna non sbaglia mai e comprende che suo suocero Ramon Palacios sta tramando qualcosa e così inizia le sue indagini.

Così tra una ricerca e l’altra, riesce a trovare una borsa colma di soldi e comprende subito che l’uomo sta finendo nei guai e non ha torto. Ramon, infatti, è d’accordo con Fidel per trovare gli anarchici che gli hanno portato via tutto questo e per farlo ha bisogno di denaro così vende alcune delle sue proprietà.

Lolita è preoccupata per Ramon, così chiede aiuto a Fidel ed essendo lui un poliziotto ritiene di aver fatto la scelta ingiusta, non sapendo che i due in realtà hanno escogitato un piano insieme. Il poliziotto, infatti, riporta la sua conversazione a Ramon rivelando che la donna sta facendo delle ricerche e potrebbe scoprire tutto da un momento all’altro. La reazione dell’uomo, dopo l’arrivo ad Acacias che sconvolgerà ogni cosa, è però del tutto inaspettata. Il motivo?

Ramon chiede a Fidel di stare lontano da Lolita, in quanto intuisce tra i due ci sia più di una semplice amicizia e non vuole che lei, dopo il lutto subito per la perdita di suo figlio, debba soffrire ancora ma lui rispetterà questa sua volontà? Per scorprilo non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita.