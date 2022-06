Beautiful anticipazioni: fine di un amore? L’inganno fa male

Beautiful anticipazioni: la fine di un amore sembra essere dietro l’angolo, ma l’inganno è ancora più doloroso del tradimento.

Le anticipazioni di Beautiful come al solito sono pronti a lasciare senza parole il pubblico del piccolo schermo anche perché questa volta assisteremo a qualcosa di davvero inedito per la soap opera americana.

La fine di un amore potrebbe essere più vicina di quanto si possa pensare, ma c’è la nascita e lo sviluppo di un sodalizio di amiche che non si era mai visto prima. Ebbene sì, le donne non sono purtroppo le migliori alleate all’interno di questa soap e spesso finiscono con il farsi la guerra l’una con l’altra ma è finalmente arrivata la svolta in quanto due amiche hanno deciso di suggellare un patto di lealtà e a farne le spese sarà Zoe.

Il piano di Quinn e Shauna prova ad aggirare Zoe, che è ancora più innamoratas che mai di Carter, ma quest’ultimo di lei non ne vuole proprio sapere.

Anticipazioni Beautiful: il piano di Quinn e Shauna scatena un triangolo amoroso

Quinn Forrester e Shauna Fulton, che sono le uniche a non dover fare i conti con il ritorno in Europa con una scoperta choc, sono più amiche che mai e sono pronte a proteggersi l’una con l’altra. Per questo motivo quando la designer ha avuto bisogno dell’aiuto della Fulton, quest’ultima non si è affatto tirata indietro.

Quinn e Carter, nonostante si fossero promessi di non voler cedere di più alla passione, ci sono cascati di nuovo e meno di 24 ore hanno vissuto l’intimità a casa di lui. Peccato che nei paraggi ci fosse Zoe, la ragazza che ha frequentato per qualche tempo che conserva ancora le sue chiavi di casa.

La donna entra in casa di soppiatto e comprende subito che il suo ex non si trova da solo in casa, ma è in dolce compagnia. Quinn però riesce a nascondersi, ma dimentica la sua giacca che viene subito riconosciuta come un capo dei Forrester. Zoe è furiosa, ma a salvare la situazione è stata Shauna che ha convinto la donna che ad aver vissuto l’intimità con il suo ex è stata lei e che in quanto persone single erano liberissime di farlo.

Zoe sembrerebbe crederle e Quinn e Carter scelgono di stare alla sua versione dei fatti, anche se inizialmente un po’ perplessi. Che questa storia spinga Shauna tra le braccia di Carter mettendo fine all’amicizia con Quinn? Per scoprirlo non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Beautiful.