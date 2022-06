Elodie e quell’inaspettato retroscena sulla vita privata

By

Elodie ha deciso di raccontarsi come non mai, rivelando quell’inaspettato retroscena sulla sua vita privata che non aveva mai detto prima.

Elodie ha da sempre avuto un rapporto molto onesto con il suo pubblico, che l’ha sempre premiata apprezzando la sua costante voglia di mettersi in gioco. Basti pensare che nella sfera professionale della sua vita, ha cambiato stile tantissime volte senza mai tirarsi indietro a nuove sfide ed anche per quanto riguarda la sfera privata sembrerebbe aver mantenuto lo stesso atteggiamento.

Di recente, infatti, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha deciso di raccontarsi come mai prima d’ora ai microfoni de Il Corriere rivelando un retroscena sulla sua vita privata che non aveva mai raccontato prima di questo momento. Un grande passo quello della cantante che difficilmente ama parlare del suo privato, in quanto preferisce che a far rumore siano le sue canzoni piuttosto che i gossip sul suo conto.

Questa volta però è voluta andare ben oltre, rivelando nuovi retroscena sul suo passato. Elodie è tornata a parlare di Marracash rivelando ai suoi fedeli sostenitori che cosa l’ha colpita di lui e il complesso legame che ancora li unisce.

Elodie torna a parlare di Marracash e svela: “Ha quel tormento animale”

Elodie, che ha incantato i suoi fedeli sostenitori con il suo trucco occhi fucsia, ha deciso di fare un grande passo in avanti e di parlare di cosa l’ha subito attratta di Marracash, il rapper con cui è stata legata per diverso tempo e per cui continua a provare qualcosa di profondo e complesso.

“È stato molto forte con Fabio (nome all’anagrafe dell’artista): l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno“ ha spiegato l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che di recente ha fatto un gesto che non aveva mai fatto prima.

“È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo” ha poi proseguito, rivelando il motivo per cui si è sentita subito attratta da lui. “È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato” ha poi concluso, rivelando che ancora oggi si sente legata a lui.

Elodie ha rotto il silenzio su Marracash raccontando per la prima volta ai suoi fedeli sostenitori che cosa l’ha sempre attratta dalla sua persona, costruendo un legame che in fondo ricorderà per tutta la vita.