Il trucco occhi fucsia di Elodie: glamour e colore per tutte le età

Il trucco occhi fucsia che Elodie ha sfoggiato all’ultimo Gay Pride è assolutamente da copiare: perfetto a 20 come a 40 anni!

Con la bella stagione il make up si fa più intenso: abbiamo la possibilità di giocare con tutti i colori che ci vengono in mente e che risaltano benissimo sull’abbronzatura.

Spesso però ci si convince che il trucco molto colorato o molto appariscente, soprattutto sugli occhi, sia un make up adatto soltanto alle giovani o alle giovanissime.

Come accade in moltissimi ambiti, non ultimo quello della moda e del make up, questa è una convinzione sbagliata.

Ogni colore, anche il più appariscente, può essere perfettamente integrato in ogni tipo di stile e può essere adattato all’occasione ma anche all’età di chi lo indossa.

Il fucsia e il rosa shocking sono stati celebrati da Valentino come il colore simbolo di questo 2022 ed è anche stato adottato da Laura Pausini nei suoi memorabili look della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2022.

Elodie, che da sempre detta tendenza in fatto di stile e di make up, non si è fatta scappare l’occasione e ha dimostrato come un trucco occhi fucsia possa risultare elegantissimo (anche con un abito di pailettes dello stesso colore!).

Il trucco occhi fucsia di Elodie: perfetto dai 20 ai 40 anni

Quando sugli occhi si utilizzano colori accesi come quelli fluo si opta di solito per trucchi grafici di grande impatto ma anche estremamente semplici.

Questo però non vuol dire che il fucsia non possa essere utilizzato anche per realizzare un half cut crease. Questo tipo di trucco occhi è la classicità assoluta: si tratta di un trucco molto sfumato che mette in risalto la profondità dello sguardo e che può essere declinato letteralmente in tutti i colori, dai più neutri ai più accesi.

Se nei toni più neutri e più chiari questo trucco è la quintessenza dell’eleganza, quando viene realizzato con un colore intenso come il fucsia svela un’anima aggressiva e originale.

Il trucco occhi fucsia di Elodie, tuttavia, non è stato particolarmente sfumato. Il fucsia è stato applicato in maniera uniforme su tutta la palpebra mobile.

Il prodotto utilizzato è un ombretto shimmer, quindi dotato di piccole particelle metalliche in grado di riflettere la luce e di donare allo sguardo una grande luminosità.

Il segreto di applicazione per questo tipo di ombretti è utilizzare sempre un buon primer per costituire una base solida e compatta su cui applicare il prodotto. Il primer occhi permetterà alle particelle metalliche dell’ombretto di aderire perfettamente alla palpebra e, contemporaneamente, minimizzerà anche rughe e piccole pieghe che potrebbero far apparire gli occhi più vecchi e più stanchi.

Per rendere più intenso lo sguardo di Elodie è stata realizzata una perfetta ala di eyeliner nero, in grado di allungare l’occhio e conferire allo sguardo una maggiore espressività.

Il segreto per una corretta applicazione dell’eyeliner, quando lo si deve abbinare a un trucco così appariscente, è realizzare una linea non troppo spessa. In questo modo si eviterà di “oscurare” la brillantezza dell’ombretto e l’intensità del suo colore. E se non sei un’esperta di eyeliner? Niente paura, qui troverai una guida passo passo per realizzare una linea pulita ed elegante.

Se però il fucsia ti piace ma pensi che un trucco troppo pieno, che investe tutta la palpebra mobile sia “too much” per te, puoi utilizzare questo colore pazzesco in moltissimi altri modi.

Il fucsia, soprattutto in forma di eyeliner colorato, si presta benissimo alla realizzazione di trucchi grafici, cioè dalle linee molto pulite e dalle forme estremamente definite. Si tratta di un make up sicuramente giovane e all’avanguardia ma che, se indossato nelle occasioni giuste, dà una nota di glamour e di eccentricità anche a donne over 40.

Un ottimo make up di transizione tra il make up classico e quello grafico è l’abbinamento di eyeliner e ombretto sfumato (prima foto). Il reverse cat eye (nella seconda foto) è invece un make up estremamente originale, ma adatto solo a chi ha occhi grandi e dritti: da evitare se si hanno gli occhi all’ingiù. Infine, le bold wings, cioè le ali di eyeliner molto spesse, tanto ampie da occupare quasi metà della palpebra (terza foto) sono da preferire solo se si ha una palpebra mobile molto ampia, senza grinze e occhi non incappucciati. In tutti gli altri casi, è uno dei make up più raffinati e più di tendenza del momento!