Pan brioche soffice senza uova, la colazione senza pensieri

In mezzo alle tante ricette per il pan brioche, questa è una delle più buone e pratiche da preparare senza uova. E il risultato finale è da applausi

Buono come quello della pasticceria, ma fatto in casa. Questa versione per pan brioche soffice è leggera perché non contiene uova e la dose di burro è il minimo sindacale.

Il risultato finale è da applausi, da mangiare solo oppure con la marmellata, una crema spalmabile, un velo di miele, tutto quello che vogliamo.

Pan brioche soffice, possono mangiarlo tutti

Il pan brioche soffice è perfetto per tutti, anche gli intolleranti perché non contiene uova. Per averlo sempre morbido teniamolo in un contenitore ermetico con coperchio, durerà diversi giorno

Ingredienti:

Per l’impasto

500 g farina 0

50 g burro

220 ml latte

120 g zucchero semolato

1 baccello di vaniglia

Per la lievitazione

120 g farina 0

120 ml latte

7 g lievito di birra fresco

Preparazione:

Partiamo dalla preparazione del lievitino. In un piattino fondo mescoliamo il lievito di birra, dapprima sciolto nel latte, con la farina. Il risultato finale deve essere quello di un composto molto fluido. Poi copriamo con della pellicola alimentare e lasciamo lievitare per circa un’ora in un angolo caldo della cucina.

Capiremo che il lievitino è pronto quando vedremo formarsi delle bollicine in superficie. A quel punto leviamo la pellicola e versiamolo sul piano di lavoro già infarinato (oppure nella planetaria se vogliamo usare quella).

Poi passiamo all’impasto del nostro pan brioche soffice. Aggiungiamo tutta la farina setacciata, lo zucchero, il latte fatto riscaldare senza arrivare al bollore e i semini del baccello di vaniglia. Quindi cominciamo ad impastare (oppure a girare l’impasto con la planetaria usando il gancio K). E quando inizia a compattarsi aggiungiamo anche il burro a pezzetti, uno alla volta.

Lavoriamo bene fino a formare un panetto e mettiamolo a lievitare in una ciotola leggermente infarinata. Copriamo con la pellicola, in un posto della cucina senza correnti d’aria. Dopo 4 ore, o comunque quando avrà raddoppiato il suo volume, l’impasto del pan brioche sarà pronto.

A quel punto riprendiamo l’impasto e spostiamolo delicatamente sul piano di lavoro infarinato. Dividiamolo in 5 panetti dello stesso peso, poi lavoriamoli arrotolandoli. Infine mettiamoli in uno stampo da plumcake da circa 40 centimetri.

Copriamo lo stampo con un canovaccio e lasciamo lievitare per un’altra ora, piazzandolo nel forno spento. Infine spennelliamo la superficie con un goccio di latte, è il trucco finale per evitare che si sgonfi.

Preriscaldiamo il forno a 180° e inforniamo il pan brioche soffice nella parte centrale. Trenta minuti sono il tempo utile per una cottura ottimale. Alla fine tiriamo fuori, lasciamo intiepidire e e scegliamo come servirlo.