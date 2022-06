La marmellata diventa sempre più scura? Scopri qual è l’errore che commetti sempre

Scopri qual è l’errore che porta la tua marmellata a diventare sempre scura. Una volta scoperto, ottenere un buon risultato sarà molto più semplice.

Preparare una buona marmellata dona sempre una soddisfazione unica nonché la consapevolezza di gustare qualcosa di sano e di genuino. A volte, però, nonostante l’impegno e il risultato tutto sommato gradevole, ci si trova a fare i conti con un prodotto più scuro di quanto non si vorrebbe.

Si tratta di un problema piuttosto comune e che dipende da almeno un errore comune che probabilmente fai anche tu senza rendertene conto. Se la tua marmellata viene fuori sempre troppo scura, quindi, non ti resta che continuare a leggere. Apprendendo l’errore più comune che sei solita fare potrai infatti contare su un aspetto più chiaro e piacevole da vedere e tutto per una marmellata ancora più buona da gustare.

Marmellata troppo scura: egli errori che non dovrai fare mai più

Se la marmellata che sei solita preparare è buona ma non ti convince per via del colore troppo scuro, sappi che sei in ottima compagnia. Si tratta infatti di uno degli errori più comuni ai quali si va incontro. Per fortuna, basta rendersi conto di dove si sbaglia per ottenere un buon prodotto.

E oggi ti sveleremo qual è l’aspetto a cui devi prestare attenzione. Quando prepari la marmellata, infatti, molto probabilmente tendi ad usare frutta troppo matura. Considerando che per una marmellata naturale ed in grado di addensarsi nel modo giusto è importante fare affidamento sulla pectina contenuta naturalmente nei frutti usati, questo è un errore.

Quando si fa uso di frutta troppo matura, infatti, la pectina tende ad essere meno e ciò porta a dover cuocere più a lungo la marmellata. Se da un lato è corretto usare della frutta dolce per limitare il quantitativo di zucchero da aggiungere, dall’altro è indispensabile anche tenere a mente che meno si tiene in cottura la marmellata e meno questa si scurisce. Imparando da questo errore potrai ottenere dei risultati migliori.

Inoltre, parlando di zucchero, cuocerlo per più tempo del solito tende a scurire la marmellata. Qualora ti rendessi conto troppo tardi che la frutta era effettivamente molto matura, dovresti quindi evitare di inserire lo zucchero tutto in una volta. Il consiglio è quindi quello di aggiungerlo in più fasi. Così facendo questo non si scurirà troppo e salverai almeno per metà il colore del tuo prodotto finale.

Come hai visto, poter contare su una marmellata chiara e che abbia l’effettivo colore dei frutti usati è molto più semplice di quanto pensi. Ciò che conta è controllare sempre a dovere la frutta prima di usarla. Solo così potrai ottenere un prodotto buono, genuino e del quale andar fiera anche per il suo aspetto.