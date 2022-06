La talpa torna in tv, ma ricordate la prima vincitrice? E’ identica

Vi ricordate chi è stata la prima vincitrice in assoluto de “La Talpa”? Non è cambiata di una virgola: ecco cosa fa oggi e come è diventata!

La prima edizione de “La Talpa” era andata in onda su Rai 2 dal 30 gennaio al 2 aprile 2004 con la conduzione di Paola Perego e con la partecipazione dell’inviato Guido Bagatta. È durata 64 giorni, ha avuto 12 concorrenti e 10 puntate e si è tenuta in Messico nello Yucatán. Vi ricordate da chi era stata vinta l’edizione?

La prima edizione de “La Talpa” era stata vinta da Angela Melillo. L’attrice, ballerina e showgirl ne ha fatta di strada da quel lontano 2004. Dopo aver iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina inizia a fare la soubrette a partire dagli anni 90 e prende parte al Bagaglino.

Negli stessi anni inizia la carriera come conduttrice, presentando insieme a Teo Teocoli e Gene Gnocchi “Scherzi a parte” e poi in altri programmi televisivi. Gli anni 2000 sono caratterizzati da una carriera di stampo seriale. Angela infatti inizia a partecipare a diverse fiction. Sarà in questi anni la sua presenza e vittoria al reality “La Talpa”. Una delle sue ultime esperienze televisive l’ha vista impegnata in un altro reality, “L’Isola dei Famosi”.

Angela Melillo, da “La Talpa” all’Isola dei Famosi

30 anni di carriera per Angela Melillo, classe 1967. La donna, che si è sempre mostrata come un’artista a 360° ha fatto molte esperienze televisive e si è guadagnata una carriera di tutto rispetto.

Un carriera perfetta, tante esperienze lavorative nel mondo dello spettacolo eppure Angela Melillo ha attraversato, come succede a tutti, un periodo difficile nella sua vita rappresentato dalla morte della mamma Franca, la fine del suo matrimonio e la morte infine, del papà.

La showgirl ha infatti recentemente rilasciato un’intervista a Verissimo in cui racconta tutta questa triste storia, che se da un lato le ha portato a vivere un periodo pieno di ombre, alla fine gli ha regalato la luce di un nuovo amore.

Durante il corso dell’intervista Angela ha rivelato che la sua mamma si è ammalata improvvisamente. Ha avuto una brutta malattia: “dal momento in cui ha scoperto questa brutta malattia, è passato un anno e 8 mesi, in cui io sono sempre stata con lei.”

Ha dichiarato che quello è stato un momento buio: “mia madre per me è la cosa più importante, un amore immenso, un legame che non si staccherà mai. Ricordo ancora l’istante in cui le ho dato la mano, le ho detto di riposare e lei non voleva chiudere gli occhi per riposare, perché diceva: “Se li chiudo, non li aprirò più”. Poi un anno dopo mi sono separata e qualche anno dopo ancora ho perso il mio papà”.

Ma se succedono cose brutte, alla fine arriva sempre l’arcobaleno. Infatti Angela ha dichiarato che secondo lei il suo compagno, Cesare San Mauro, è stato un dono della madre Franca: ” Io credo che me lo abbia mandato mia mamma, a volte mi ripete le stesse cose che mi diceva mia madre Franca”.

I due coroneranno il loro sogno ad ottobre. Sposandosi.