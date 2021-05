Angela Melillo fuori dall’Isola dei Famosi: dura presa di posizione dello staff

Angela Melillo ha abbandonato l’Isola dei Famosi e il suo staff ha preso una dura posizione dopo quanto accaduto in puntata.

Angela Melillo è stata la seconda eliminata della puntata trasmessa ieri de l’Isola dei Famosi. La showgirl, nonostante abbia perso al televoto, ha avuto una seconda chance direttamente dalla padrona di casa, Ilary Blasi, che le aveva offerto di continuare con la sua avventura all’interno del programma nell’Isola occupata da Beatrice e Roberto Ciufoli, ma lei non se l’è sentita e tra le lacrime ha scelto di tornare a casa e di terminare in maniera definitiva la sua esperienza in Honduras.

La scelta della Melillo non è stata ben vista negli studi del programma e c’è chi, giocando con il suo nome, l’ha definita una “santa” visto che avrebbe abbandonato il programma a malincuore soltanto per tornare dalla sua famiglia, ma il suo staff non ci sta e sui social, dopo l’eliminazione di lei, ha preso una dura posizione in merito a quanto accaduto.

Isola dei Famosi, Angela Melillo eliminata: “Una questione di umanità”

Angela Melillo, dopo che è venuta a conoscenza del verdetto del pubblico del piccolo schermo, si è detta assolutamente soddisfatta dell’esperienza che si è appena conclusa, affermando che nonostante non sia riuscita ad arrivare in finale per lei l’Isola dei Famosi può essere considerata un vero e proprio successo personale ed è pronta a fare ritorno a casa per poter tornare alla vita di sempre.

“Santa fino alla fine, hanno detto. No, non è questione di santità. A volte è solo questione di umanità“ ha esordito il comunicato pubblicato dallo staff della showgirl dopo la sua eliminazione. “Portare rancore è un’azione che non porta a nulla“ prosegue il messaggio. “Questo viaggio si è compiuto e, dopo un’isola di fatica, torniamo all’isola felice, quella casa in cui condividiamo e viviamo amore senza chiedere nulla in cambio. Essendo solo e soltanto noi stessi”

“Per me arrivare fino qui è stato un successo personale.. bisogna prenderla in modo sportivo e sono felice di questa esperienza di vita e di esserci stata” ha poi continuato riportando le parole utilizzate dalla Melillo ieri sera. “Siamo fieri di te #angelamelillo , portatrice sana di buoni sentimenti e di una capacità di ascolto che non appartiene a questo mondo ma, di certo, appartiene a te. Buon ritorno a casa ❤️” conclude.

Angela Melillo ha lasciato l’Isola dei Famosi, ma come dichiarato da lei stessa può ritenersi più che soddisfatta visto che è riuscita ad arrivare agli sgoccioli di quest’esperienza.