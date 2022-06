Anticipazioni Una Vita: David muore? Tutto dipende da Aurelio

Una Vita anticipazioni. Aurelio Quesada sempre più minaccioso. L’uomo è pronto a fare di tutto…Ecco cosa succederà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: David in pericolo di vita?

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Aurelio

Quesada si mostrerà sempre più minaccioso.

Secondo le anticipazioni nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nel corso delle settimane scorse vi avevamo già anticipato la drammaticità delle nuove puntate e la situazione ad Acacias dopo lo scoppio della bomba nel 1915.

Nelle nuove puntate di Una Vita, si verranno a creare nuove dinamiche complesse. Tutto avrà origine quando David confesserà a Valeria di essersi davvero innamorato di lei. A quel punto la donna un po’ confusa dirà che non vorrà tradire il marito Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) e così David furioso andrà via di casa consegnando ad Aurelio le sue dimissioni.

In questo frangente però, il Quesada si fa sempre più minaccioso. Arrivando addirittura a provare a violentare la giovane Cardenas. Fortunatamente per lei arriverà presto l’Exposito per picchiarlo e sbatterlo fuori a calci. Se per Valeria la situazione si aggiusterà per David la situazione precipiterà, in quanto avrà trattato male il suo capo.

il Quesada infatti sarà pronto a contrattaccare. Assumerà un sicario per sbarazzarsi definitivamente del “traditore” David. Nonostante l’invito di Genoveva ad agire con cautela, Aurelio sarà preso dagli impeti di passione.