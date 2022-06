5 outfit alla moda, chic e pratici per andare a lavoro a 30 anni

Andare a lavoro ed essere alla moda non è sempre facilissimo, anzi spesso è molto complicato, quindi se hai almeno 30 anni, ecco 5 outfit che possono fare al caso tuo.

Andare a lavoro ed essere glamour non è sempre facilissimo. E poi è estate, fa caldo e non sappiamo come vestirci per essere sobrie, femminili ed alla moda nello stesso tempo.

Ecco perché siamo continuamente alla ricerca di un look pratico, comodo, ma pur sempre elegante da sfoggiare ogni volta che usciamo di casa e ci dirigiamo verso il nostro ufficio. Soprattutto quando abbiamo 30 anni, siamo giovani donne e siamo alla ricerca della nostra identità (quella legata allo stile, si intende).

Così ogni sera pensiamo a cosa indosseremo il giorno successivo, ma la giusta ispirazione tarda sempre ad arrivare.

Cosa ci può far sentire a nostro agio in ufficio, farci essere chic, ma anche comode al tempo stesso? Ecco 5 outfit pensati su misura per te che hai 30 anni e sei a corto di idee su come vestirti a lavoro.

Ecco 5 outfit per andare a lavoro a 30 anni

Certo, andare a lavoro non significa uscire, andare ad un party, né tantomeno andare a fare una sfilata di moda, ma noi donne a tutte le età vogliamo sentirci sempre al meglio.

Quando ne abbiamo 30, ad esempio, vogliamo un look che sia giovanile sì, ma allo stesso sofisticato ed elegante e questo rende la nostra scelta estremamente difficile. Quindi ecco 5 outfit perfetti a 30 anni per andare in ufficio.

Vestito lungo ed espadrillas

Un vestito lungo è quello che ci serve per essere chic, femminili e ricercate anche in ufficio. Questo vale a tutte le età, ma a 30 anni ancora di più: un abito lungo – magari con una cintura in vita – in estate può diventare fresco, originale e farci apparire sobrie al 100%.

Con cosa abbinarlo per andare in ufficio? Con delle espadrillas, scarpe tipicamente estive, ed una maxi bag magari dello stesso colore. Et voilà, il look è servito.

Completo pantalone e giacca

Certo, in estate potrebbe non essere proprio il massimo, ma spesso gli ambienti di lavoro ci assicurano una massiccia dose di aria condizionata e noi a lavoro vogliamo coprire le spalle per essere sobrie quanto più possibile.

Ecco che quindi questo completo – che potremmo definire un classico all’ennesima potenza – può fare davvero al caso nostro.

Ma qui arriva il tocco estivo: possiamo prediligere i colori della stagione, come il rosa, il celeste, ma possiamo anche optare per un total white, scegliendo poi un top, dei sandali flat ed una borsa colorati, oppure neri, così da creare il giusto stacco cromatico che fa sempre bene.

Bermuda, blusa e sandali con tacco midi

Cosa c’è di più fresco del bermuda in estate? Fresco, comodo, confortevole: ci troviamo davanti alla quintessenza del glamour che si unisce all’eleganza.

E poi la blusa è chic per definizione, quindi può arricchire questo outfit ancora di più dandogli un ulteriore tocco di raffinatezza.

Come completare il look? Con dei sandali con la zeppa ed una bella borsa maxi dello stesso colore, magari neutro.

Pantaloni bianchi, top nero e sandali flat

I pantaloni bianchi sono tra i capi che più si avvicinano al concetto di eleganza moderna. E poi abbiamo 30 anni, ci troviamo in estate, abbiamo voglia di essere fresche, ma al contempo casual – chic.

Ecco quindi il nostro abbinamento ideale: black & white, nella sua declinazione estiva pantalone bianco più top.

Completano il look dei comodissimi sandali flat basic, che magari potremmo scegliere di una nuance accesa per avere un tocco di colore

Abito a tubino e sandali con tacco

L’abito a tubino è elegantissimo ed è adatto ad ogni età. A 40 anni ci fa sentire a nostro agio, a 50 ci ringiovanisce e a 30? A 30 anni valorizza le nostre forme, si adatta al nostro corpo, esalta i fianchi. Ma tutto questo senza perdere la sua raffinatezza innata.

Per andare a lavoro sarebbe preferibile scegliere un modello con maniche almeno corte, così da coprire le spalle.

Detto ciò, che colore scegliere? Un monocolore senza dubbio. Dovendo andare a lavoro potremmo anche pensare ad un total black, ma è estate, perché non osare con un colore acceso, come il fucsia, da abbinare magari a dei sandali con tacco e ad una borsa neri?