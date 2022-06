Anticipazioni Beautiful: passione travolgente, il tradimento è di fuoco

Anticipazioni Beautiful delle puntate italiane. Scoppia una passione travolgente fra loro due, il tradimento è dietro l’angolo….

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in Italia.

Beautiful anticipazioni: passione e scintille fra Carter e Quinn

Scoppia la passione nelle puntate italiane di Beautiful. Sta per arrivare in onda il momento di passione fra Quinn Forrester e Carter Walton.

Le prossime puntate di Beautiful in onda questa estate saranno molto calde e non per il meteo. Finalmente gli spettatori italiani vedranno in onda la tresca clandestina che si realizzerà fra Quinn Forrester e Carter Walton. La loro intesa romantica si consumerà rapidamente e allo stesso tempo animerà le dinamiche della soap per un lungo periodo di tempo.

Il tutto avrà origine quando Eric inizierà a mostrare freddezza e distacco nei confronti della coniuge a seguito della sua congiura ai danni di Brooke Logan. In un primo momento la Fuller proverà in tutti i modi a sedurre il marito tentando di riavvicinarsi, ma in vano. Soprattutto perché lo sorprenderà intento a farsi aggiustare la cravatta dalla sua ex moglie, Donna Logan.

A questo punto la donna, affranta dalla situazione coniugale maturerà la convinzione che il suo matrimonio sia giunto ormai alla fine e a seguito di un avvicinamento a Carter inizierà a sbottonarsi e a confidarsi con lui. Una confidenza tira l’altra e alla fine la donna proverà delle emozioni forti insieme al giovane e affascinante avvocato, sensazioni che non riesce da qualche tempo a provare con suo marito Eric.

Nel frattempo Ridge informerà Brooke di questa profonda crisi coniugale tra il padre e Quinn e, ovviamente, la notizia riempirà di gioia la Logan, che non sarebbe affatto dispiaciuta di vedere l’odiata Fuller perdere il suo ruolo di moglie accanto ad Eric.