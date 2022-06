Giulia Salemi colpisce ancora! Prende il bouquet con l’abito a stampa jeans

Quando si è invitate ad un matrimonio – e non si è damigelle – non si sa mai bene come vestirsi. Certo, molto dipende dalla stagione e dalla location ma, per evitare i soliti abiti tunica, copiare Giulia Salemi è un’ottima idea.

Il suo vestito a stampa jeans firmato Blumarine fa parte della collezione primavera – estate 2022 ed ha un costo proibitivo per le più ovvero 1600 euro. Si può però comunque prendere spunto dal look della nota influencer per le cene estive o per il prossimo matrimonio al quale presenzierete.

L’importante è che ci si senta a proprio agio e che il vestito sia adatto al nostro corpo. Certo è che il look di Giulia attrae ma volendo si potrà optare per la stessa tonalità di azzurro jeans su modelli più affini a noi. Scopriamoli insieme.

Prendiamo spunto dall’outfit firmato di Giulia Salemi per distinguerci dalla massa

Fa molto anni Duemila e ci ricorda le popstar di quel periodo l’abito a stampa jeans, peccato però che sia più difficile da trovare di quanto si possa pensare.

L’azienda italiana di Anna Molinari propone anche l’alternativa in corto, sempre in seta, a 790 euro sul sito ufficiale. Ha una cintura ton sur ton (foto seguente) e sta bene sia con gli stivali coordinati che con un sandalo dal tacco sottile.

Se si vuol stare su una spesa più contenuta visto e considerato che aumenta tutto ogni giorno, allora che si parta con il modello Summer Glam di Yamamay a soli 39,95 euro. Lunghezza midi, spalline sottili ed arricciature orizzontali sul busto, danno tocchi femminili e freschi a questo capo azzurro da indossare in queste caldissime giornate estive.

Con Imperial Fashion il mood sarà più elegante. Increspatura sul lato sinistro, effetto satin, spacco accennato ed un colore azzurro cielo che esalterà anche la più leggera abbronzatura. Da portare con sandali alti e pochette super chic. Costa 79 euro.

Per un vero e proprio abito di jeans invece c’è Only, lungo, a 39,99 euro su Zalando. Stretto nella parte alta e largo sulla gonna, si dovrà mettere con una ciabattina flat o con un paio di sneakers bianche, o comunque chiare, per creare il giusto contrasto.

Ludovica Sauer punta sullo stile casual chic con camicia bianca e gonna optical, Giulia per il matrimonio esce dagli schemi che vedono tailleur ed abiti floreali lasciando tutti a bocca aperta. La regola è come sempre solo una: lasciarsi andare alla fantasia.

Silvia Zanchi