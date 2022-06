Beautiful anticipazioni: colpi di scena, nuovi amori e tradimenti

Anticipazioni Beautiful dall’America. Estate calda e tempestosa per la famiglia Forrester. In arrivo colpi di scena, amori e tradimenti…

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni dagli Usa: nuovi amori e tradimenti in estate

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful ci riserveranno grandi sorprese. Infatti negli episodi in onda quest’estate sul canale CBS segnalano turbini e tempeste in arrivo per la famiglia Forrester.

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America questa estate prevedono un’alta frequenza e un riscaldamento delle temperature. Il motivo?

In occasione di un evento benefico in Louisiana sono state rivelate parecchie indiscrezioni su quello che succederà prossimamente negli episodi di Beautiful (che vi ricordiamo che in America si chiama The Bold and Beautiful).

Secondo le indiscrezioni uno dei nostri amati personaggi sta per dire addio alla serie in quanto in casa Forrester si assisterà ad un lungo. E no, non si tratta del povero John Finnegan. Il marito di Steffy, infatti, è vivo e vegeto ed è ricoverato in ospedale dove la mamma adottiva Li Finnegan si prende cura di lui.

Accantonato il nome di Finn, i fans americani e di tutto il mondo hanno iniziato la caccia al nome. Sarà un personaggio principale o uno con un ruolo secondario o addirittura marginale?

L’attenzione dei fan è altissima e i nomi dei papabili sono tanti. Si inizia infatti ad analizzare i profili social di ogni membro del cast per scorgere in qualche foto, posato o attimo di vita un minimo indizio. Attualmente però, nessun’altra informazione è trapelata. Non ci resta che attendere.