Beautiful anticipazioni: Bill non si arrende, il piano per salvare Liam

Anticipazioni Beautiful della settimana. Tutto quello che succederà dal 19 al 25 giugno 2022. Bill Spencer non si arrende…

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda questa settimana su Canale 5.

Beautiful anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Novità in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful in onda da domenica 19 giugno a sabato 25 giugno su Canale 5. Secondo le anticipazioni Liam si troverà con le mani legate per l’omicidio di Vinny Walker.

Le puntate in onda questa settimana su Canale 5 portano con sè grandi novità e spoiler. Soprattutto perché affronteremo più nel dettaglio le questioni che avevamo lasciato in sospeso, fra cui la grave situazione in cui si trova Liam Spencer per l’omicidio “involontario” di Vinny Walker.

Secondo le anticipazioni Liam è travolto dai sensi di colpa. Lo è talmente tanto che inizia a mostrare un atteggiamento distaccato e freddo nei confronti di tutti, anche di Hope. Per tale ragione la giovane Logan non tarderà a capire che il marito le stia nascondendo qualcosa e cercherà in tutti i modi di instaurare con lui un dialogo, per comprendere fino in fondo cosa turba la sua mente. Allo stesso tempo, Hope confiderà a Thomas e Ridge dell’atteggiamento distaccato di Liam.

Sull’altro fronte, papà Bill visibilmente preoccupato per la salute mentale di Liam lo spingerà a stare zitto ed ad andare a trovare Hope, sperando così di farlo ritornare alla sua normalità. Ma Liam è troppo preso dai sensi di colpa.

Nel frattempo iniziano le indagini per la morte di Vinny e Baker si presenta alla Spencer Publications in cerca di Liam, ma Bill continua la sua opera di depistaggio.