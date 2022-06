Beautiful anticipazioni: la disperazione di Liam. Come farà a nascondere l’accaduto?

Anticipazioni Beautiful della settimana. Tutto quello che succederà negli episodi in onda su Canale 5 dal 5 all’11 giugno 2022. Scopriamolo insieme!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda su Canale 5.

Beautiful anticipazioni della settimana: Liam preoccupato

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Nelle prossime puntate ci concentreremo sul rapporto fra Hope Logan e Liam Spencer.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 5 all’11 Giugno 2022, i telespettatori faranno i conti con la particolare situazione che si è venuta a creare fra Hope e Liam Spencer. I due coniugi stanno, difatti, passando un periodo difficile e seguito del tradimento di lui con la sorellastra di lei, Steffy Forrester.

Hope è intenzionata a perdonare il marito Liam dal tradimento. Inizialmente chiede consiglio a Thomas e successivamente a Finn per capire quale sia la strada migliore verso il perdono. Così, decide di organizzare un pranzo fuori per poter discutere in modo pacato di quanto accaduto in maniera brusca e frettolosa nelle ultime settimana.

Il marito però disdice all’ultimo l’appuntamento, perché c’è qualcosa che lo turba di più della riappacificazione sentimentale con la sua amata Hope, ed è il fatto di aver commesso un omicidio. Se avete letto le nostre anticipazioni saprete per certo che Liam e il padre Bill si trovavano al volante quando un folle Vinny Walker si è precipitato sotto la loro macchina, morendo. Padre e figlio non avevano prestato soccorso ed erano fuggiti via dalla scena del delitto, come fossero due ladri.

Distrutto dai sensi di colpa Liam si fa prendere dal panico e la preoccupazione e decide di andare dalla polizia per raccontare tutto, ma Bill lo ferma. Nel frattempo, Thomas va all’obitorio per riconoscere ufficialmente il cadavere dell’amico e Hope decide di accompagnarlo.

Thomas non si arrenderà all’idea della morte dell’amico e non crederà che si tratti di un “semplice incidente”, e deciderà di trovare egli stesso il colpevole. Nel frattempo, una Hope ignara del fatto che sia stato proprio il marito ad uccidere Vinny, consolerà Thomas dicendole di sospettare che qualcuno possa averlo investito di proposito. Che risvolti avrà questa situazione?