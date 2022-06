Una Vita anticipazioni: Felipe fuori di sè, il pericolo è immediato

Una Vita anticipazioni della settimana. Tutto quello che succederà negli episodi in onda dal 5 all’11 giugno 2022. Scopriamo di più!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. In particolare, i telespettatori faranno i conti con la trasformazione di uno dei personaggi più amati dalla soap, Felipe Halvarez Hermoso!

Come ben sapete, durante il salto temporale di cinque anni sono cambiate tantissime cose ad Acacias, fra cui la morte di alcuni personaggi cardine della serie come Antonito, Soledad, Marcos, Anabel e Natalia. Coloro che sono sopravvissuti alla strage di Acacias hanno ripreso la loro vita, ma non in maniera normale. Chi più, chi meno è rimasto travolto dallo stess post-traumatico dell’esplosione della bomba anarchica.

Fra tutti, Felipe è quello che ha avuto effetti più pesanti. L’uomo, che ha annullato il matrimonio con Genoveva Salmeron e che aveva intrapreso una liaison amorosa con Natalia è rimasto solo.

Nel pieno di una crisi di nervi cade a terra e si ferisce con del vetro. Ramon, amico storico, rimasto vedovo decide di trasferirsi a casa con lui. Ma invece di migliorare la situazione, quando si ritrovano insieme abbandonati a sé stessi i due litigano ripetutamente.

Nel corso di una delle più brutte litigate arriva Lolita a calmare i bollenti animi dei due. Ma ormai la situazione fra i due amici è ingestibile e Lolita decide con l’aiuto di Fabiana di cercare una domestica per Felipe.

Lolita e Fabiana trovano la nuova domestica per Felipe, Fatima. Ma la giovane non è molto brava e Felipe mostra fin da subito un carattere furioso e ingestibile. Per questo motivo Fabiana decide di occuparsi della sua casa finché non avrà istruito la nuova domestica.