Una Vita anticipazioni: chi è il vero Felipe? Guai in arrivo

Una Vita anticipazioni. Guai in arrivo per il finale di stagione della soap iberica. Scopriremo nuovi importanti dettagli sul futuro di Felipe…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà!

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. In particolare, Felipe Halvarez Hermoso rischierà tantissimo.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Felipe Halvarez Hermoso sarà il protagonista di un evento che cambierà la sua vita.

Se avete letto le nostre anticipazioni sulla stagione finale della soap iberica saprete per certo che Soledad Lopez (Silvia Marty) è riuscita a compiere la missione impostale dal suo ex anarchico Fausto Salazar (Aitor Campo): far scoppiare un ordigno nella cittadina di Acacias. Durante questo evento crudo e terribilmente negativo hanno perso la vita numerosi cittadini del quartiere (Fra cui Antonito, Fabiana) e, i sopravvissuti invece hanno dovuto fare i conti con i postumi. In particolare Felipe.

L‘Halverez Hermoso che è riuscito a sopravvivere all’esplosione è affetto da ansia da quel lontano giorno maledetto. Infatti nei cinque anni del salto temporale della nuova stagione, non se la passerà affatto bene!

Secondo le anticipazioni l’avvocato rimarrà profondamente turbato dal numero di corpi trovati senza vita a causa della deflagrazione della bomba. Ma non solo, anche la morte improvvisa della donna di cui si stava innamorando, ossia Natalia Quesada (Astrid Janer) inciderà profondamente nel suo stato di salute mentale.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Felipe non uscirà più di casa ed avrà bisogno di cure specifiche, per questo motivo vedremo un nuovo personaggio all’interno della storyline, l’infermiere Gerardo (Paco Blázquez).