Una Vita anticipazioni: nuovo amore per Lolita?

Una Vita anticipazioni della settimana. Tutto quello che succederà nelle puntate in onda da domenica 19 giugno a sabato 25 giugno 2022

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: nuovo amore ad Acacias

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione i nuovi personaggi animeranno le trame.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nel corso delle settimane scorse vi avevamo già anticipato la drammaticità delle nuove puntate e la situazione ad Acacias dopo lo scoppio della bomba nel 1915.

Nelle nuove puntate di Una Vita, ambientate dopo il salto temporale di cinque anni vedremo nuovi personaggi fra cui Guillermo Sacristan (Julio Peña)e Azucena Rubio (Judith Fernandez). Ma allo stesso tempo capiremo le dinamiche dei personaggi che ci accompagnano da innumerevoli stagioni.

Secondo le recenti informazioni potrebbe essere in arrivo un nuovo amore per Lolita. La giovane bottegaia dopo essere rimasta vedova a seguito della morte di Antonito Palacios per la bomba che ha devastato Acacias, sembra essere pronta ad accogliere un nuovo amore.

L’indiscrezione arriva direttamente dai nuovi spoiler. Infatti sembrerebbe proprio che stia stringendo una particolare amicizia con Fidel, una new entry. Anche Fidel è rimasto vedovo a seguito dello scoppio della bomba anarchica che ha visto la morte di sua moglie Maria Josè e di sua figlia e chissà se questo legame si trasformerà in qualcosa di più significativo.

Nella settimana si terrà ad Acacias la cerimonia di commemorazione per le vittime della strage. Per l’occasione alcuni fra gli abitanti del quartiere dovranno tenere un discorso. Felipe Halvarez Hermoso però ha un attacco di panico in casa e assume una grossa quantità di calmante, dunque non potrà presenziare né tenere il suo intervento.

Ramon, invece, spronato dalla nuora, andrà sul palco e farà fuoco e fiamme contro i politici e il governo. L’indomani, tutti i giornali riportano la notizia e nel quartiere non si parla d’altro che di lui e del suo “show”.