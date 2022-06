Le ciabattine in edizione limitata che non ti aspetti. Scegli le più cool

Ciabatte che passione, e che pazienza, verrebbe da dire! Chi ha disponibilità di budget il più delle volte non trova la misura di questa o quella ciabattina firmata, chi vuol restare in prezzi contenuti resta insoddisfatta del prodotto. Vediamo quali non dovremmo farci scappare.

Da Stella McCartney che si apre a comode ciabattine – sandali in gomma con suola rialzata, a brand francesi solitamente più che attaccati alla tradizione, ecco che l’innovazione di novità a tempo determinato e comodità garantita hanno conquistato anche i grandi nomi della moda.

Scopriamo le news da non lasciarsi sfuggire in questa caldissima estate tra il ritorno alla meritata libertà e la creatività che ci conquista.

Ciabattine in edizione limitata: la femminilità e la comodità che vogliamo

Le ciabatte slider in gomma rosa caramella di Prada (390 euro) sono una novità nel loro genere.

Dopo aver finalmente accantonato il modello Lidl (tristemente andato a ruba la scorsa estate) ecco una nuova idea adatta alla piscina con il logo italiano a triangolo stampato ton-sur-ton in rilievo.

Restando sul tema del “non è bello ciò che è bello ma quello che piace”, ecco che le famose Birkenstock hanno lanciato la brillante linea alla moda che le più attente avranno già acquistato in tempi non sospetti (ovvero a marzo quando è stata lanciata). Dopo la collaborazione di successo con Provenza Schouler ecco che il modello Arizona 1774 vede la limited edition con Manolo Blahnik. Subito la mente sarà andata a Sex and the City ma queste sono una cosa totalmente diversa. Da provare, in color ciclamino, si trovano a 595 euro su My Theresa.

Fanno parte di Twinset, e nello specifico della collezione capsule Actitude, le ciabattine con base in corda, fiocco a fantasia nei toni del rosa, con fiori tra l’arancione ed il viola e pratico fondo in gomma. Costano 109 euro sul sito ufficiale e sia con il copricostume che con un paio di jeans, sapranno farsi notare quanto basta.

Nel dubbio su quali match creare con le nuovissime ciabattine che indosserete al mare, si può pensare ad un cappello all’uncinetto ton sur ton che sicuramente sarà perfetto per il prossimo post Instagram. In fondo, inutile fare le vaghe, nella scelta degli outfit un pensierino alla nostra pagina lo facciamo sempre perché immortalarci al nostro meglio fa bene anche alla mente.

Silvia Zanchi