“Camilla? Un vecchio pipistrello!”: ecco chi ha offeso la futura Regina!

Non è mai stata considerata una bella donna ma Camilla non era mai stata offesa pubblicamente negli ultimi anni. Perché Vogue ha pubblicato un commento così sgradevole?

Camilal Shands, più conosciuta con il cognome del primo marito, Parker – Bowles, sta per compiere 75 anni. Il suo compleanno è stato celebrato da Vogue con una bellissima copertina della futura Regina del Regno Unito. Le cose però non sono andate esattamente come ci si aspettava!

Essendo sempre stata considerata solo “l’amante del Principe Carlo”, nei decenni passati Camilla è stata molto odiata dall’opinione pubblica britannica.

A lei veniva attribuita la colpa del fallimento del matrimonio da sogno tra Carlo e Diana, e ovviamente tutti si chiedevano come Carlo potesse preferire “il Rottweiler Camilla” alla bellissima e giovane Principessa del Galles.

La verità è che al cuore non si comanda ma, come sarebbe accaduto a qualsiasi donna, Camilla ha sofferto per anni e anni a causa delle critiche per il suo aspetto.

Fortunatamente negli ultimi anni le cose per lei sono cambiate. Avendo dimostrato un’enorme senso del dovere e uno sconfinato amore nei confronti del futuro Re, non avendo mai dato un singolo scandalo e non avendo mai fatto infuriare la Regina, Camilla ha guadagnato moltissimi punti nelle classifiche di gradimento dei Royals.

Perché allora è stata pubblicata un’offesa gravissima nei suoi confronti su Vogue UK, e proprio in occasione del suo compleanno?

L’inaspettata offesa a Camilla che in realtà ce la fa solo amare di più

La copertina di Vogue UK che è stata dedicata alla futura Regina d’Inghilterra è un evento rarissimo nella vita di Camilla che, al contrario di quanto accadde per Diana, non ha mai ricevuto un particolare apprezzamento da parte della stampa.

Le cose però cambiano. Di recente la Regina Elisabetta ha pubblicamente richiesto che, quando toccherà a Carlo salire al trono, Camilla Shand acquisisca il titolo di Regina e non di Principessa Consorte com’era toccato al Principe Filippo.

Con questo semplicissimo gesto Elisabetta ha trasformato Camilla in una vera e propria VIP della Famiglia Reale, quindi è (finalmente) arrivato il momento di celebrare la Duchessa di Cornovaglia in tutto il suo splendore.

Il problema? Il problema è che, contrariamente ad altre Duchesse (qualcuno ha detto Meghan?!) Camilla di Cornovaglia non è affatto una donna vanitosa. Come lei stessa ha affermato più volte la sua attuale idea di paradiso è una casa in campagna e un libro da leggere: niente riflettori, niente celebrazioni pubbliche, niente bagni di folla.

La futura Regina Camilla, quindi, non è a proprio agio con le luci della ribalta, tanto che ha pubblicamente chiesto scusa ai fotografi di Vogue che l’avevano raggiunta nella sua residenza ufficiale per scattarle delle foto ufficiali.

“Mi spiace che oggi dobbiate fotografare questo vecchio pipistrello!” ha detto la futura Regina d’Inghilterra allo staff di Vogue, lasciando completamente di stucco fotografi e giornalisti.

Di certo una cosa Camilla l’ha imparata benissimo dall’attuale Regina del Regno Unito: l’autoironia!

Forse una volta salita al trono Camilla non si “lancerà con il paracadute” per aprire le Olimpiadi di Londra insieme a James Bond, non suonerà We Will Rock You battendo la tazzina da tè con il cucchiaino d’argento (Elisabetta II l’ha fatto davvero!) e non ringrazierà il Primo Ministro del Canada per “farla sentire così vecchia”, ma di certo sarà una Regina con i piedi per terra!