Dalle luci di Mediaset alla triste notizia: ormai è certo, è tutto finito

Da un noto programma televisivo di Mediaset all’addio definitivo al piccolo schermo: la ballerina ha preso la sua decisione?

Dopo aver esordito in televisione come concorrente nella sezione danza ad Amici di Maria De Filippi nel lontano 2015 la giovane nata ad Aversa in provincia di Caserta ne ha fatta di strada.

Infatti dopo l’esperienza ad Amici come ballerina è comparsa in diversi programmi di successo del panorama televisivo italiano, fra cui segnaliamo: Ciao Darwin e Tale e Quale Show in veste di ballerina nel corpo di ballo dei due show.

Inoltre è approdata nel tg satirico di Antonio Ricci nel 2017, in qualità di velina mora del suo programma Striscia la Notizia.

Avete capito di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Sheila Gatta, classe 1996 e ballerina in ascesa. Secondo alcune recenti dichiarazioni, qualcosa nella sua vita è cambiata!

Shaila Gatta: addio al fidanzato Leonardo Blanchard

Da un punto di vista sentimentale, Shaila è stata a lungo fidanzata con Jonathan Dante Gerlo anche lui ex allievo di Amici. Dopo la fine di questa storia dall’autunno del 2019 si è legata all’ex calciatore Leonardo Blanchard.

Shaila Gatta è rimasta legata per due anni all’ex calciatore del Frosinone, Leonardo Blanchard. L’uomo aveva reso ufficiale la loro relazione durante una puntata di Tali e Quali Show, la versione con concorrenti comune.

Successivamente anche la velina di Striscia La Notizia aveva confermato la relazione, postando sulla sua pagina Instagram una foto che la ritraeva felice e sorridente di fianco al nuovo compagno. Il loro è sempre e da sempre stato un amore lontano dalle telecamere, tenuto riservato fino alla fine.

Difatti, solo in un’occasione Shaila aveva rilasciato un’intervista, al settimanale DiPiù, in cui ha raccontato l’inizio della loro splendida storia d’amore. Proprio in quella occasione, la Gatta aveva dichiarato che fra i due andava tutto bene, mettendo i risalto i pregi dell’uomo e sottolineando come l’unico problema fra i due fosse la distanza (lei viveva a Milano e lui a Grosseto).

Eppure qualcosa è cambiato. I due fidanzati non si mostrano più nelle foto insieme sui social e neanche in giro. Così, a seguito di una sessione di Q&A (domande e risposte), Shaila ha risposto a tutti i quesiti dei suoi fan, anche a quello su Leonardo.

Nelle sue stories instagram Shaila ha confermato che i due non stanno più insieme: “sono stati anni bellissimi, ho solo bei ricordi, nessun rancore, veramente tante risate”.