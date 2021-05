Le veline Mikaela e Shaila, in onda a Striscia la notizia così: non era mai accaduto prima

Le veline di Striscia La Notizia, Shaila e Mikaela, hanno infranto tutti i record sul bancone del noto TG Satirico. Ecco perché.

Le veline di Striscia La Notizia sono tra i personaggi, degli ultimi anni, più amati dal pubblico del piccolo schermo. Shaila e Mikaela, grazie ai loro balletti e alla loro innegabile bellezza, hanno catturato il pubblico del piccolo schermo, ma non tutti sanno che loro due questa sera sono pronte ad infrangere un nuovo record, riuscendo a battere tutte le coppie di veline che durante il corso di questi anni le hanno precedute.

Shaila e Mikaela, le veline di Striscia La Notizia, sono le ballerine che hanno trascorso più tempo sul noto tg satirico, sbaragliando tutte le altre ragazze che le hanno precedute ma purtroppo questa per loro sarà l’ultima stagione che le vedrà protagoniste.

Mikaela e Shaila infrangono tutti i record a Striscia La Notizia

Mikaela e Shaila purtroppo saluteranno il pubblico del piccolo schermo il prossimo 12 giugno, data che prevede la chiusura del programma, ma soltanto per la consueta pausa estiva per poi ritornare con una stagione nuova di zecca a settembre, ma possono lasciare questo progetto più serene e fiere che mai visto che sono le veline più longeve di sempre.

LEGGI ANCHE –> È stata la prima velina di Striscia la Notizia: com’è diventata Eliette Mariangelo

Le due sono riuscite a strappare via il record di Costanza Caracciolo e Federica Nargi, prendendo parte al programma per ben 903 puntate. Un nuovo record per le due ballerine che si dicono dispiaciute di dover lasciare il bancone di Striscia La Notizia. Shaila Gatta, che sul piccolo schermo ha debuttato ad Amici di Maria De Filippi, ha dichiarato che per il programma rappresenta una seconda famiglia vera e propria, mentre Mikaela Neaze Silva è fiera dell’opportunità che l’è stata data e spera di poter vedere più ragazze nere sul piccolo schermo degli italiani.

Le nostre #Shaila e #Mikaela con le loro 903 puntate battono ogni record. Sapreste dire chi erano le #Veline più longeve prima di loro?https://t.co/KvNebRavdT — Striscia la notizia (@Striscia) May 24, 2021

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva lasciano Striscia la Notizia ma sicuramente il pubblico non le abbandonerà.