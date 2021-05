Shaila Gatta, da Amici a Striscia la Notizia: poi l’amore con l’ex calciatore

Shaila Gatta, da Amici a la velina di Striscia la Notizia la mora del programma televisivo ha segnato il record di puntate in carica con il programma di Antonio Ricci.

Nata il 26 Agosto del 1996 a Secondigliano, del segno zodiacale della vergine. Shaila cresce a Secondigliano e passa la sua adolescenza nei quartieri più difficili e malfamati di Napoli. Ha raccontato di esser stata fortunata, i suoi genitori hanno cercato di tenerla alla larga dalla strada, e proprio per questo motivo le hanno fatto studiare danza con tanti sacrifici.

Durante la sua intervista per “Repubblica” la velina di Striscia ha dichiarato di aver aiutato al sua famiglia svolgendo diversi lavori come operatrice di call center e baby sitter.

Grazie al suo coraggio e audacia partecipa ad Amici di Maria De Filippi. Dalla partecipazione al talent show di Maria de Filippi in onda su Canale 5, è riuscita ad esordire nel piccolo schermo.

Shaila Gatta: l’amore ritrovato con l’ex calciatore Lorenzo Blanchard

Durante il 2017, la velina aveva trovato l’amore con il ballerino di Amici, Jonathan Gerlo. Jonathan da tempo era un ballerino affermato, si è esibito in tour con Emma Marrone. Ma la storia d’amore è presto terminata. Infatti l’amore è durato solo 2 anni, nel 2019 la velina ha terminato la relazione per poi fidanzarsi con l’ex calciatore Lorenzo Blanchard.

Ex difensore di Frosinone, Carpi e Brescia, Leonardo ha partecipato all’ultima edizione di “Tali e Quali”, il torneo per persone comuni di Carlo Conti. Non sufficiente, secondo i giudici, la sua esibizione nei panni di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, performance al termine della quale aveva ufficializzato la relazione con l’ex velina, raccontando il suo entusiasmo di fronte alla possibilità di vederlo esibirsi in tv nel canto, la sua seconda passione.

I due, stanno insieme dallo scorso novembre e con lui, Shaila ha ritrovato finalmente il sorriso dopo la separazione da Jonathan Gerlo.

La decisione di abbandonare il calcio l’avrebbe maturata spontaneamente, sebbene lo sport resti la sua più grande passione. “In 30 anni ho vissuto tante situazioni, bellissime e difficili” aveva raccontato poco dopo l’addio “Mi sono reso conto che avrei potuto continuare a giocare, ma mi svegliavo la mattina e non ero più me stesso, non ero sereno, era diventata troppo pesante questa ansia”.