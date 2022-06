William e Kate cambiano casa: costretti a lasciare Kensington Palace

William e Kate sono costretti a spostarsi in una nuova casa, molto più piccola e più modesta: si tratta di una scelta o di un obbligo?

Da anni ormai si dice che il Duca e la Duchessa di Cambridge sono il nuovo volto della monarchia inglese. Il loro difficile compito consisterà nel “trasportare” la Corona dal passato al futuro, rendendo questa istituzione ancora necessaria dopo la morte della Regina Elisabetta.

Per questi motivi William e Kate – insieme ovviamente a Carlo e Camilla, prossimi Re e Regina del Regno Unito – sono i membri più importanti e più in vista della Famiglia Reale.

Ci si aspetterebbe quindi che i Cambridge vivessero in un palazzo prestigioso insieme ai loro figli, circondati da servitori, giardinieri, tate e un piccolo esercito di collaboratori.

Le cose sono andate (più o meno) così finora. I Cambridge abitano da molti anni a Kensington Palace, la residenza dove Diana abitò dopo il divorzio da Carlo e che William e Harry hanno imparato a considerare la loro casa a tutti gli effetti.

Questo palazzo è una delle residenze più importanti e prestigiose tra quelle di proprietà della Famiglia Reale. Addirittura vi nacque la Regina Vittoria e fu la residenza ufficiale della Regina fino a che la Corona venne “spostata” simbolicamente a Buckingham Palace.

Si tratta quindi di una residenza importantissima, dove William e Kate dovrebbero aver avuto moltissimo spazio per crescere i propri figli. Le cose però ormai stanno per cambiare.

William e Kate costretti a trovare una nuova casa: perché vivranno nell’Adelaide Cottage?

Passare da un palazzo gigantesco a una costruzione modesta, di poche stanze e poco prestigiosa potrebbe sembrare una vera e propria “punizione” per William e Kate, ma è davvero così?

Le voci su un necessario trasferimento dei Cambridge circolano da diverso tempo. Inizialmente si pensava che William e Kate dovessero trasferirsi nel Forte Belvedere, dove aveva dimorato anche Edoardo VIII, cioè il re che poi decise di abdicare lasciando il trono a suo fratello, padre della Regina Elisabetta.

A quanto pare il progetto non è più andato in porto, forse perché non era esattamente una buona idea sistemare il futuro Re del Regno Unito nella casa in cui aveva abitato l’unico Re che aveva “mollato tutto” per sposare un’americana (sì, Harry non è affatto stato il primo royal a fare questo colpo di testa, qui tutta la storia).

Pare quindi che William e Kate si trasferiranno nel “piccolo” Adelaide Cottage. Il fatto che si chiami “Cottage” potrebbe far pensare che questa residenza sia una semplice casetta di campagna, ma ovviamente non è paragonabile alle case di campagna dei “comuni mortali”.

Si tratta di un piccolo palazzo con “solo” 4 camere da letto, una stanza “dei paggi” e un camino ornato con marmi greco – egiziani. Il soffitto della camera da letto principale è decorato con delfini dorati e funi provenienti da uno yacht reale del XIX secolo.

Una sistemazione veramente modesta rispetto agli standard dei reali che, però, ne ha di storie da raccontare. Durante gli anni Quaranta, fino all’inizio degli anni Cinquanta, qui aveva abitato l’uomo che si innamorò perdutamente della Principessa Margaret, sorella della regina.

Il fortunato si chiamava Peter Townsend ma all’epoca era sposato. Divorziò da sua moglie ma gli fu impedito di sposare la Principessa Margaret. Nel 1955 i due posero fine alla storia d’amore che aveva scandalizzato una nazione e messo in seria difficoltà la Regina Elisabetta.

Se però l’Adelaide Cottage era ritenuto adatto alla famiglia dell’ “uomo di fiducia del Re” non può essere adatto al Futuro Re del Regno Unito!

Perché allora William e Kate sono stati costretti a vivere in una casa del genere (mentre Harry e Meghan vivono a Montecito in una casa che sembra la Reggia di Versailles?).

In realtà i motivi per cui William e Kate si trasferiranno molto volentieri nella loro nuova casa sono diversi.

Innanzitutto l’Adelaide Cottage è collegato con una strada diretta al Castello di Windsor, dove la Regina Elisabetta II ormai si è sistemata definitivamente.

Per William, quindi, sarà molto più semplice lavorare a stretto o strettissimo contatto con la Regina.

William e Kate inoltre conducono una vita molto semplice e non amano particolarmente lo sfarzo. L’Adelaide Cottage è così piccolo che sembra (quasi) una casa normale e non ha bisogno di molto personale per essere mandata avanti.

Inoltre la casa è stata ristrutturata nel 2015, quindi in pratica è nuovissima e non ha bisogno di grandi lavori di ristrutturazione. Infine, William e Kate pagheranno l’affitto della proprietà di tasca propria, non si tratta di un “regalo” della Regina ma sembra che questa sia la prassi.

In pratica William e Kate stanno dimostrando di essere una coppia di “Reali Normali”, che preferiscono gestire il più possibile la propria famiglia da soli e che non amano avere frotte di camerieri in giro per casa!

Chi storcerà il naso davanti a questo trasferimento? Ovviamente il Principe Andrea, che si era opposto all’idea della Regina di assegnare l’Adelaide Cottage a Harry e Meghan quando i due si erano sposati.