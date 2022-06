Gli accessori per il mare sono la nuova tendenza chic anche in città!

Gli accessori che eravamo solite utilizzare al mare adesso sono i nuovi MUST-HAVE estivi dei nostri look in città! Ma quali sono questi accessori? E come utilizzarli? Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa guida di stile targata CheDonna!

Per la nostra vacanza al mare abbiamo già pronta la valigia, con i costumi da bagno, parei, mini abiti e accessori da spiaggia. Ma come vestirsi in città? Ecco il primo indizio: alcuni degli accessori che amiamo utilizzare, ma solo in vacanza o al mare, sono diventati i MUST-HAVE chic anche in città!

Costruire dei look estivi chic e al passo con le tendenze in città a volte ci sembra impossibile, perché sprechiamo la maggior parte del nostro tempo a pensare a come realizzare un outfit che sia leggero e fresco per la giornata afosa che ci aspetta.

In questo modo spesso e volentieri accantoniamo la nostra vena fashion e puntiamo tutte le nostre energie sulla praticità del look che andremo ad indossare.

Bisogna però comprendere che possiamo comunque realizzare look estivi chic e trendy senza dover rinunciare alla comodità. Ad esempio? Utilizzando gli accessori giusti.

Infatti questa guida di stile targata CheDonna avrà uno, anzi due protagonisti ben precisi: gli accessori.

Perché questi, come sappiamo, hanno la capacità di cambiare il nostro look in un secondo. Quindi, come realizzare un perfetto look estivo chi? Utilizzando gli accessori da mare!

Gli accessori per il mare diventano chic in città: borse e cappelli in paglia per uno stile chic e senza tempo!

Siamo solite pensare che la borsa di paglia vada bene solo in vacanza e che il cappello di paglia vada indossato solo per la passeggiata sulla spiaggia. Vi sbagliate di grosso! Perché le tendenze parlano chiaro e dicono si agli accessori in paglia nei nostri miglior look da città!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo su quali accessori dobbiamo puntare in estate:

cappello di paglia: chic e pratico per proteggerci dal sole è il cappello di paglia. Da indossare con un abito midi in lino e un sandalo flat.

chic e pratico per proteggerci dal sole è il cappello di paglia. Da indossare con un abito midi in lino e un sandalo flat. borsa in paglia : per uno stile chic “alla francese” abbina il tuo look minimale ad una borsa grande in paglia. Perfetta per tutto il giorno!

: per uno stile chic “alla francese” abbina il tuo look minimale ad una borsa grande in paglia. Perfetta per tutto il giorno! cintura fusciacca in vita: morbida da indossare sul punto vita sopra ai nostri vestiti lunghi e floreale. A proposito, La gonna migliore per il tuo fisico si sceglie così!

Cosa aspetti? Crea il tuo look estivo in città partendo dagli accessori per il mare! Sarai bellissima!