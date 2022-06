Coppia: Questa innocua abitudine miete moltissime vittime in amore

Le nostre abitudini influiscono sulla riuscita della nostra relazione. Questa abitudine diffusa e apparentemente innocua è nemica dell’amore.

Molte coppie si lasciano a causa delle reciproche abitudini. Sebbene all’inizio della relazione il partner appaia perfetto e entrambi siano tolleranti e molto favorevoli a tutto ciò che riguarda l’amato, col tempo si diventa più esigenti e sempre meno tolleranti. Nello specifico un’esperta ha affermato che una particolare abitudine, tra l’altro molto diffusa, causa molte separazioni.

L’abitudine della quale stiamo per parlare oggi è un KILLER D’AMORE PER LE COPPIE. Sappiamo che l’amore non è un fiume lungo e tranquillo, che richiede impegno e amore e che ci sono delle cose che favoriscono il rapporto mentre altre rendono la coppia infelice. La routine ad esempio uccide il sentimento mentre la fantasia lo rende più forte. L’abitudine peggiore che mette in pericolo il rapporto è molto innocua come guardare una serie tv.

Questa abitudine uccide l’amore, lo dice l’esperto

Chi di noi non ha mai deciso di passare un fine settimana nell’ozio totale a guardare serie TV a raffica? Sembra una abitudine innocua quella di farsi rapire da Netflix, confortante, rilassante eppure è molto pericolosa per la coppia. Vi sembra romantico stare abbracciati avanti alla tv? Lo è se viene fatto di tanto in tanto ma in realtà se è una abitudine che si ripete spesso diventa letale per la relazione secondo quanto afferma un esperta di relazioni sentimentali.

L’esperta di relazioni sopra citata è Tilda Wilson e ha motivato questa affermazione con semplicità. La coppia che passa il fine settimana a guardare la tv sta mostrando un disimpegno e una mancanza di interesse per il loro rapporto.

L’esperta afferma inoltre che il modo in cui si guarda la tv indica lo stato della relazione.

Se si decide di guardare un film insieme e uno dei due inizia a raccontare qualcosa che gli è accaduto ed il partner lo azzittisce piuttosto che interessarsi al racconto, potrebbe significare che si sta usando la tv come via di fuga, come stratagemma per non avere contatto con l’altro, ovvio che la televisione non dovrebbe essere al centro dell’attenzione di una coppia.

La comunicazione all’interno della coppia è fondamentale, bisogna promuovere tutto ciò che la favorisce e liberarsi di tutto ciò che la vincola. Spegnete tutto e restate pure a letto se volete rilassarvi ma fatelo condividendo qualcosa insieme, riflessioni, pensieri, pezzi di vita, siate voi stessi la tv dell’altro. La comunicazione è la chiave della felicità della coppia e la rende più salda ed affiatata.