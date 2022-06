Una Vita anticipazioni: Genoveva muore? Perfido piano contro di lei

Una Vita anticipazioni. Dopo il salto temporale di cinque anni cambia tutto. Paura di morte per la dark lady, Genoveva Salmeron…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Genoveva prossima alla morte?

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione i nuovi personaggi animeranno le trame.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nel corso delle settimane scorse vi avevamo già anticipato la drammaticità delle nuove puntate e la situazione ad Acacias dopo lo scoppio della bomba nel 1915.

Se avete letto le nostre anticipazioni degli scorsi giorni, saprete già che nel 1920 verranno introdotti numerosi nuovi personaggi all’interno delle vite e dinamiche degli abitanti di Aciacas. Per citarne alcuni David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias), Marcelo Gaztañaga (Patxi) il nuovo maggiordomo di Genoveva e Aurelio e anche Fidel Soria (Alejandro Siguenza).

Secondo le nuove trame, proprio uno dei nuovi personaggi sarà protagonista di una vicenda particolare che riguarderà in prima persona la dark lady. Infatti, Marcelo il nuovo maggiordomo inizierà lentamente ad avvelenare la sua signora sotto ordine e commissione dell’astuto Aurelio Quesada.

Questa lotta fra coniugi era iniziata poco tempo fa. Quando, per l’esattezza, Aurelio aveva ricevuto la visita del cappellano di un carcere che gli aveva rivelato che la sorella Natalia (Astrid Janer) era morta per mano di una carcerata a cui era stata pagata una mazzetta.

Per il Quesada non è stato difficile capire che quindi, dietro la morte della sorella, c’era lo zampino della Salmeron. Così, dopo aver unito tutti i tasselli di quella amara scoperta, Aurelio ha deciso di farla pagare la moglie.

Il Quesada tenterà in ogni modo di fare fuori la consorte, eppure l’impresa non sarà facile. Soprattutto perché la donna astuta e stratega ha un asso nella manica: se Aurelio la ucciderà lei farà in modo di mostrare in giro le immagini dell’omicidio che il Quesada ha compiuto ai danni della sua ex moglie, Anabel Bacigalupe (Olga Haenke).

A questo punto Aurelio attuerà un valoroso Piano B per riuscire a fare fuori Genoveva, senza essere implicato in prima persona nell’omicidio. Quale miglior aiuto se non quello del nuovo maggiordomo Marcelo, fidato servo che a lungo ha prestato i servigi per suo padre Salustiano?

Marcelo accetterà senza fiatare la missione, e piano piano inizierà ad avvelenare con piccole dosi di veleno miscelate negli alimenti e nelle bevande di Genoveva. Queste piccole dosi porteranno la Salmeron ad accusare dolori e malori dei ma chissà se raggiungeranno il risultato sperato.