Test logica: quando avviene il grande incontro in ufficio?

Come te la cavi con i test di logica? Oggi potrai metterti alla prova con un quiz molto divertente ma anche piuttosto difficile

Leandra è la responsabile dell’ufficio marketing di un’azienda molto importante. Questa azienda ha appena preso una commessa particolarmente ricca e la dirigenza ha deciso di concentrare su di essa tutte le sue migliori risorse. La responsabile dell’ufficio ha dei piccoli problemi di salute e non riesce a recarsi in ufficio tutti i giorni. Leandra, infatti, va in sede un giorno ogni quattro, nonostante l’azienda sia aperta anche nei giorni festivi.

Proprio a causa della sua scarsa reperibilità, i maggiori azionisti dell’azienda decidono di affiancarle un’altra valida risorsa: Carla. La seconda impiegata si mette immediatamente al lavoro e garantisce la presenza in sede un giorno ogni cinque. Carla inizia a lavorare il primo venerdì del mese di marzo, mentre Leandra inizia il primo sabato. Durante quel mese, le due colleghe si incontrano in sede soltanto una volta.

Piccolo aiuto: le due colleghe si incontrano in ufficio di lunedì. In quale giorno del mese si incontrano Leandra e Carla? Valuta con attenzione tutte le risposte possibili, ma fai presto! Hai soltanto trenta secondi per rispondere al quiz. Dovrai mettere in campo tutte le tue abilità, vediamo cosa sai fare. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Se sei arrivata fin qui, vuol dire che hai fornito una risposta e adesso vuoi verificare se si tratta di quella giusta. Dovrai pazientare ancora qualche momento. Per risolvere un test di logica e ragionamento bisogna saper prendere una decisione in pochi secondi, separando i dettagli utili da quelli inutili. Quando siamo messi sotto pressione, tendiamo a commettere errori. Se hai indovinato la risposta, non ci resta che farti i complimenti perché non era per niente facile.

Se, al contrario, non hai idea di quale sia la soluzione, non buttarti giù con il morale. È molto probabile che tu abbia soltanto bisogno di maggiore allenamento con dei test simili a questo. Prova a cimentarti con un test di logica ogni giorno, vedrai che anche tu riuscirai a migliorare. Questo test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un divertente intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione del test.

Le due colleghe si incontrano il 17 del mese. Se il venerdì fosse arrivato in uno dei primi sei giorni del mese ed il sabato quello successivo, Leandra e Carla si sarebbero ritrovate cinque giorni dopo il venerdì, quindi l’11. E poi si sarebbero incontrate nuovamente il 31 ma sappiamo che non è possibile. Quindi, il primo giorno del mese è sicuramente un sabato, il primo venerdì è il 7 e le due colleghe si incontrano il 17, cioè di lunedì. Leandra lavora in sede nei seguenti giorni: 1°, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29. Carla lavora in sede il 7, 12, 17, 22 e 27. L’unico giorno che condividono in sede è lunedì 17.