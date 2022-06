Test logica: risolvi il mistero dell’ascensore nel grattacielo

Questo test ti permetterà di risolvere un mistero ambientato in un grattacielo altissimo. Dov’è l’ascensore? Hai trenta secondi per rispondere

Questo test è ambientato in un grande grattacielo negli Stati Uniti d’America. Hai soltanto trenta secondi per fornire la risposta corretta, quindi dovrai valutare con calma tutti i dettagli ed eliminare quelli che non ti servono. Spesso, quando affronti un test del genere, capita che alcuni dettagli vengano inseriti nel testo solo ed esclusivamente per trarti in inganno. Quindi dovrai essere brava a fare lo slalom tra le varie trappole.

Il nostro grattacielo è molto alto ed ha cinquanta piani. Al piano terra ci sono dieci famiglie, mentre nei piani successivi si rispetta il seguente ordine: dal primo al quinto piano ci sono cinque famiglie per piano; dal sesto al decimo piano ci sono otto famiglie per piano; dall’undicesimo al trentesimo piano ci sono soltanto uffici; dal trentunesimo al quarantesimo piano ci sono dieci famiglie per piano; dal quarantunesimo al quarantanovesimo piano ci sono cinque famiglie per piano.

Al cinquantesimo piano c’è un grandissimo attico con un ascensore privato. Considerando tutti questi dati, da quale piano l’ascensore viene chiamata più spesso? Qual è il piano che ha più bisogno di utilizzare l’ascensore? Valuta attentamente e poi fai partire il cronometro: da questo momento hai soltanto trenta secondi per rispondere in maniera corretta. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Risolvere un test di logica e ragionamento non è mai semplice, in particolare quello che ti abbiamo proposto oggi. Se ci sei riuscita, vuol dire che hai utilizzato la logica laterale. Si tratta di una tecnica che prevede l’utilizzo di un ragionamento alternativo, non per forza tradizionale. Qualora fosse così, ti facciamo i complimenti perché questo test ha messo in difficoltà moltissime persone.

Se, al contrario, non hai risposto entro trenta secondi e non hai idea di quale possa essere la risposta corretta, non buttarti giù con il morale. È molto probabile che tu abbia bisogno di fare un po’ di allenamento con altri test simili a questo. Prova a cimentarti con un test di logica al giorno, vedrai che riuscirai ad ottenere grossi risultati, in grado di aiutarti anche nella vita di tutti i giorni. Risolvere un test in trenta secondi ti mette sotto pressione, simulando potenziali situazioni che potrebbero capitarti in qualsiasi momento.

Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un divertente passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori, ai quali cerchiamo sempre di regalare qualche attimo di svago all’interno di una noiosa giornata di lavoro. Ecco la soluzione del test. Se hai utilizzato la logica laterale già lo sai: l’ascensore verrà chiamata più spesso dal piano terra, è ovvio!