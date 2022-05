Test indovinello: sei in grado di salvare il mozzo dall’acqua?

Attraverso questo test dovrai immedesimarti in una situazione complessa e trovare una soluzione in meno di sessanta secondi. Ce la puoi fare?

Il test di oggi è ambientato in un porto. Un mozzo ha ricevuto l’ordine di dipingere la parete esterna della nave, prima di rimettersi in viaggio. Il lavoratore sta utilizzando una scaletta lunga sette metri e mezzo (7,5). Gli scalini distano 25 centimetri l’uno dall’altro. Tra questi, c’è uno scalino più basso degli altri ed è proprio quello sul quale il mozzo è appoggiato con entrambi i piedi in questo momento.

Questo scalino si trova esattamente a venti centimetri dalla superficie del mare. Oggi c’è un mare particolarmente agitato e la marea di alza di 75 centimetri nel giro di un’ora. Il mozzo deve proseguire comunque il suo lavoro perché non ha molto tempo e decide di accelerare. Per aiutarlo, un suo collega gli consiglia di salire di un determinato numero di gradini per evitare di bagnarsi i piedi.

In questo modo, il mozzo lavorerà con maggiore serenità e non si bagnerà i piedi. Dopo averci pensato un attimo, il lavoratore ascolta il suo collega entusiasta e riprende a lavorare all’asciutto. Di quanti gradini deve salire il mozzo per evitare di bagnarsi i piedi? Ragiona con calma ma prova a rispondere entro un minuto. Quando hai terminato, controlla se hai dato la risposta giusta qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario non farsi prendere dall’ansia. Riuscire a trovare una soluzione in tempi brevi può aiutarti anche nella vita di tutti i giorni, soprattutto se dovesse presentarsi l’esigenza di risolvere un problema sotto pressione. Inoltre, questo indovinello ti permetterà di tenere il tuo cervello attivo ed allenato. La noia e la routine non fanno mai bene al nostro corpo.

Se sei arrivata fin qui, vuol dire che hai trovato una soluzione entro un minuto e adesso vuoi verificarla. Oppure vuol dire che stai barcollando ancora nel buio e sei semplicemente curiosa di conoscere la risposta. In entrambi i casi, il consiglio è quello di cimentarsi con altri test simili ogni giorno. Questo test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori, ma può comunque aiutarti a restare sveglia, soprattutto se oggi stai vivendo una di quelle terribili giornate in ufficio.

Adesso è il momento di scoprire la soluzione del test. Molte persone hanno risposto facendo un calcolo molto semplice: 75 : 25 = 3. Secondo la maggior parte degli utenti, il mozzo dovrebbe salire di tre scalini per evitare di bagnarsi i piedi. Il problema è che la marea fa alzare anche la nave, quindi il mozzo può tranquillamente restare dov’è. Non ha seguito il consiglio del collega, lo ha soltanto preso in giro.